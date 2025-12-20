Рейтинг@Mail.ru
"Порту" объявил о подписании контракта с 41-летним Тиаго Силвой
Футбол
 
18:46 20.12.2025
"Порту" объявил о подписании контракта с 41-летним Тиаго Силвой
"Порту" объявил о подписании контракта с 41-летним Тиаго Силвой
Португальский футбольный клуб "Порту" объявил в соцсети Х о подписании контракта с защитником Тиаго Силвой. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
бразилия
спорт, бразилия, тиаго силва, порту, флуминенсе, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Бразилия, Тиаго Силва, Порту, Флуминенсе, Лига чемпионов УЕФА
Тиаго Силва
Тиаго Силва - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Тиаго Силва. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Португальский футбольный клуб "Порту" объявил в соцсети Х о подписании контракта с защитником Тиаго Силвой.
В декабре Силва по соглашению сторон расторг соглашение с бразильским "Флуминенсе", куда вернулся летом 2024 года, перейдя из английского "Челси", вместе с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в 2021 году.
Контракт "Порту" с 41-летним бразильским защитником рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.
Силва выступал за вторую команду "Порту" в 2004 и 2005 годах. Он является воспитанником "Флуминенсе" и ранее выступал за клуб с 2006 по 2008 год. В его составе защитник стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также бразилец представлял "Жувентуде", итальянский "Милан" и французский "Пари Сен-Жермен", а в 2005 году был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча. Также на его счету 113 игр и 7 голов в составе сборной Бразилии.
Футбол
 
