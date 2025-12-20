"Порту" объявил о подписании контракта с 41-летним Тиаго Силвой

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Португальский футбольный клуб "Порту" объявил в соцсети Х о подписании контракта с защитником Тиаго Силвой.
В декабре Силва по соглашению сторон расторг соглашение с бразильским "Флуминенсе", куда вернулся летом 2024 года, перейдя из английского "Челси", вместе с которым выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира в 2021 году.
Контракт "Порту" с 41-летним бразильским защитником рассчитан до конца текущего сезона с возможностью продления еще на год.
Силва выступал за вторую команду "Порту" в 2004 и 2005 годах. Он является воспитанником "Флуминенсе" и ранее выступал за клуб с 2006 по 2008 год. В его составе защитник стал обладателем Кубка Бразилии 2007 года, а также дошел до финала Кубка Либертадорес. Также бразилец представлял "Жувентуде", итальянский "Милан" и французский "Пари Сен-Жермен", а в 2005 году был игроком московского "Динамо", но не провел за команду ни одного матча. Также на его счету 113 игр и 7 голов в составе сборной Бразилии.
