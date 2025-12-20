https://ria.ru/20251220/short-trek-2063548584.html
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров
Алена Крылова и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 500-метровой дистанции. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Алена Крылова и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 500-метровой дистанции.
Крылова победила с результатом 43,691 секунды, опередив Анастасию Константинову (43,714) и Анастасию Жеганову (43,796).
У мужчин Кобызев показал время 40,845 секунды. Серебро завоевал Максим Шевелёв (40,962), бронза - у Павла Ситникова (41,024).
Чемпионат России по шорт-треку в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.