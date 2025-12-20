Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Алена Крылова и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 500-метровой дистанции.

Крылова победила с результатом 43,691 секунды, опередив Анастасию Константинову (43,714) и Анастасию Жеганову (43,796).

У мужчин Кобызев показал время 40,845 секунды. Серебро завоевал Максим Шевелёв (40,962), бронза - у Павла Ситникова (41,024).