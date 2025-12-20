Рейтинг@Mail.ru
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров
17:46 20.12.2025
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров
Алена Крылова и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 500-метровой дистанции. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
спорт, россия, санкт-петербург, павел ситников, конькобежный спорт, шорт-трек, чемпионат россии по шорт-треку
Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Павел Ситников, Конькобежный спорт, Шорт-трек, Чемпионат России по шорт-треку
Крылова и Кобызев выиграли ЧР по шорт-треку на дистанции 500 метров

Крылова и Кобызев стали чемпионами России по шорт-треку на дистанции 500 м

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Алена Крылова и Валентин Кобызев стали победителями чемпионата России по шорт-треку в Санкт-Петербурге на 500-метровой дистанции.
Крылова победила с результатом 43,691 секунды, опередив Анастасию Константинову (43,714) и Анастасию Жеганову (43,796).
У мужчин Кобызев показал время 40,845 секунды. Серебро завоевал Максим Шевелёв (40,962), бронза - у Павла Ситникова (41,024).
Чемпионат России по шорт-треку в Санкт-Петербурге продлится до 21 декабря.
Елена Серегина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Российских конькобежцев и шорт-трекистов допустили к отбору на Олимпиаду
13 мая, 17:55
 
Спорт Россия Санкт-Петербург Павел Ситников Конькобежный спорт Шорт-трек Чемпионат России по шорт-треку
 
