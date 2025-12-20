https://ria.ru/20251220/petrosjan-2063572341.html
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане
Фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами выразила надежду на то, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане.
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане
Петросян выразила надежду, что никого не подведет на Олимпиаде в Милане
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами выразила надежду на то, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане.
В субботу Петросян
победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге
. Фигуристка по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова
(227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
"В голове были не Олимпийские игры, а чемпионат России. Задача была - откатать свои программы. Для меня это этап перед самым важным стартом. Рада, что удалась короткая программа, произвольную все равно я еду более уверенно, но хочется ее доработать. Хотелось бы выступить до Олимпиады где-нибудь еще, потому что всегда было шесть-семь турниров до Игр, а у меня их намного меньше", - сказала Петросян.
"Если честно, не знаю, можно ли отвечать на вопросы про Олимпиаду. Надеюсь, что не подведу ни себя, ни тренеров, ни других людей. Хочется выполнить свою работу, а дальше судьба распределит. Соперниц много, девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си. Назвать конкретно одну не могу. Я всегда сама с собой соревнуюсь", - добавила она.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU)
допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине
в нейтральном статусе. От России
путевки на Игры-2026 в Италии
добыли Петросян и Петр Гуменник
.