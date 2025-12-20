Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами выразила надежду на то, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане.

В субботу Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге . Фигуристка по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).

"В голове были не Олимпийские игры, а чемпионат России. Задача была - откатать свои программы. Для меня это этап перед самым важным стартом. Рада, что удалась короткая программа, произвольную все равно я еду более уверенно, но хочется ее доработать. Хотелось бы выступить до Олимпиады где-нибудь еще, потому что всегда было шесть-семь турниров до Игр, а у меня их намного меньше", - сказала Петросян.