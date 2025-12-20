Рейтинг@Mail.ru
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане
Фигурное катание
 
21:59 20.12.2025
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане
Фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами выразила надежду на то, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
фигурное катание
спорт
россия
аделия петросян
россия
спорт, россия, аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Россия, Аделия Петросян
Петросян надеется, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане

Петросян выразила надежду, что никого не подведет на Олимпиаде в Милане

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Аделия Петросян в разговоре с журналистами выразила надежду на то, что никого не подведет на Олимпийских играх в Милане.
В субботу Петросян победила на чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Санкт-Петербурге. Фигуристка по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Алиса Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
Софья Муравьёва - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Муравьева рассказала, что очень довольна работой с Мишиным и Туктамышевой
Вчера, 21:48
"В голове были не Олимпийские игры, а чемпионат России. Задача была - откатать свои программы. Для меня это этап перед самым важным стартом. Рада, что удалась короткая программа, произвольную все равно я еду более уверенно, но хочется ее доработать. Хотелось бы выступить до Олимпиады где-нибудь еще, потому что всегда было шесть-семь турниров до Игр, а у меня их намного меньше", - сказала Петросян.
"Если честно, не знаю, можно ли отвечать на вопросы про Олимпиаду. Надеюсь, что не подведу ни себя, ни тренеров, ни других людей. Хочется выполнить свою работу, а дальше судьба распределит. Соперниц много, девочки набирают форму, вставляют элементы ультра-си. Назвать конкретно одну не могу. Я всегда сама с собой соревнуюсь", - добавила она.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских и белорусских фигуристов к олимпийскому квалификационному турниру в Пекине в нейтральном статусе. От России путевки на Игры-2026 в Италии добыли Петросян и Петр Гуменник.
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Песков заявил, что вся страна будет болеть за Петросян и Гуменника на ОИ
Вчера, 21:20
 
Фигурное катаниеСпортРоссияАделия Петросян
 
