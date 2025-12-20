Рейтинг@Mail.ru
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Фигурное катание
 
16:55 20.12.2025
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила фигуристов Александру Степанову и Ивана Букина с завоеванием золота чемпионата России в танцах на льду. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
александра степанова (фигурное катание), иван букин (фигурное катание), татьяна навка
Фигурное катание, Спорт, Александра Степанова (фигурное катание), Иван Букин (фигурное катание), Татьяна Навка
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России

Навка поздравила Степанову и Букина с золотом чемпионата России в танцах на льду

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТатьяна Навка
Татьяна Навка - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Татьяна Навка. Архивное фото
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила фигуристов Александру Степанову и Ивана Букина с завоеванием золота чемпионата России в танцах на льду.
В субботу Степанова и Букин победили на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Это их пятая золотая медаль национального первенства в карьере.
"Поздравляю Александру Степанову и Ивана Букина, очень талантливых танцоров, я рада за их тренера Александра Жулина, - сказала Навка журналистам. - С радостью и со спокойным сердцем они сейчас приступят к подготовке для выступления в нашем спектакле "Вечера на хуторе", который будет проходить в Санкт-Петербурге. Ваня и Александра будут исполнять там главные роли - Вакулы и Оксаны".
Чемпионат России 2026 по фигурному катанию. Мужчины. Короткая программа - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Гуменник заочно бьется с американцем: на чемпионате России — жара
