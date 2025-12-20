https://ria.ru/20251220/navka-2063540867.html
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка поздравила фигуристов Александру Степанову и Ивана Букина с завоеванием золота чемпионата России в танцах на льду. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
фигурное катание
спорт
александра степанова (фигурное катание)
иван букин (фигурное катание)
татьяна навка
Навка поздравила Степанову и Букина с победой на чемпионате России
Навка поздравила Степанову и Букина с золотом чемпионата России в танцах на льду