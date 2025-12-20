Рейтинг@Mail.ru
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд
Хоккей
 
19:23 20.12.2025
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд
Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
/20251220/khokkey-2063555691.html
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Шайбы забросили Эндрю Потуральски (36-я минута), Дамир Шарипзянов (53) и Майкл Маклауд (60). Голкипер "Авангарда" Никита Серебряков оформил шатаут во втором матче подряд, отразив 33 броска.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Локомотив
0 : 3
Авангард
35:52 • Эндрю Потуральски
(Дамир Шарипзянов)
52:21 • Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
59:39 • Майкл Маклеод
(Эндрю Потуральски, Максим Лажуа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Авангард", набрав 49 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Локомотив" с 52 баллами продолжает лидировать на Западе. Ярославская команда прервала победную серию из четырех матчей в КХЛ.
В следующем матче "Локомотив" 23 декабря примет владивостокский "Адмирал", днем позднее "Авангард" сыграет дома с нижнекамским "Нефтехимиком".
