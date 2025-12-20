https://ria.ru/20251220/kkhl-2063556021.html
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд
Омский "Авангард" одержал победу над ярославским "Локомотивом" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T19:23:00+03:00
2025-12-20T19:23:00+03:00
2025-12-20T19:23:00+03:00
хоккей
спорт
никита серебряков
эндрю потуральски
дамир шарипзянов
авангард
локомотив (ярославль)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817510_0:61:2114:1250_1920x0_80_0_0_6756344742c9f3c27c255318260ffd4c.jpg
/20251220/khokkey-2063555691.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010817510_0:0:1940:1454_1920x0_80_0_0_fb18d25c1ecd0ff54196881b019a7f71.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, никита серебряков, эндрю потуральски, дамир шарипзянов, авангард, локомотив (ярославль), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Никита Серебряков, Эндрю Потуральски, Дамир Шарипзянов, Авангард, Локомотив (Ярославль), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Авангард" победил "Локомотив", Серебряков оформил второй шатаут подряд
"Авангард" благодаря второму подряд шатауту Серебрякова победил "Локомотив"