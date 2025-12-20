Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд?

"Вашингтон" проиграл "Детройту" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" оказались в ситуации кризиса, а Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до семи игр.

Серьезный спад клуба Овечкина

После мощной игры в течение последнего месяца "Вашингтон Кэпиталз" снова столкнулся с очевидными и заметными трудностями. Начиная с последней игры в рамках калифорнийского турне, когда подопечные Спенсера Карбери потерпели обидное поражение от "Анахайм Дакс" (3:4 Б), "столичные" в период из пяти матчей одержали всего лишь одну победу (над "Коламбус Блю Джекетс" — 2:0). После того успеха в домашней игре с "Коламбусом" "Вашингтон" нарвался на серию из трех поражений, которая ознаменовалась громким крахом на выезде в Виннипеге и в Сент-Поле, где Александр Овечкин и компания были разбиты со счетом 1:5 и 0:5 соответственно.

Последние неудачи стали следствием кризиса в игре "Вашингтона", затронувшего проблемы не только в обороне, но и в атаке. У "Кэпиталз" обнажились трудности в создании угрозы у чужих ворот и голевых моментов, а также, соответственно, в их реализации. За тот пятиматчевый отрезок команда Карбери забросила всего шесть шайб при игре в равных составах в формате "5 на 5", что стало одним из худших результатов Национальной хоккейной лиги за данный временной промежуток — в нынешнем сезоне за аналогичный период хуже выступили лишь "Оттава Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс" (по пять голов).

Помимо этого, "Вашингтон" оформил неутешительную серию из четырех матчей, в которых забросил не более двух шайб за игру. Для примера — подобной проблемы у "Кэпиталз" не случалось ни разу на протяжении всего прошлого регулярного сезона. Последний раз "столичные" не забивали более двух голов за матч в четырех встречах чемпионата подряд весной 2024 года, когда в период с конца марта по середину апреля "Кэпс" столкнулись с серьезным спадом в результативности в восьми играх кряду.

« "Наша игра в атаке, наша игра с шайбой ослабла. Это видно по статистическим показателями, я это вижу на видеоразборе наших матчей. Многое изменилось, мы перестали владеть шайбой. Дело не только в атаке или быстрых контрвыпадах. Проблема уходит еще дальше — от выхода из зоны обороны через нейтральную зону, а также в нашей способности закрепиться в чужой зоне. Мы не контролируем игру, недостаточно концентрируемся на успехе в своих сменах, делаем недостаточно для того, чтобы переигрывать соперника по броскам по воротам и по созданию возможностей для бросков, по времени в зоне атаке и по всем остальным моментам, которые, как правило, в случае успешного выполнения помогают выигрывать 80 процентов матчей", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

Вернувшись с выезда на двухматчевую домашнюю серию, "Кэпиталз", казалось, сделали шаг по выходу из кризисной ситуации. Накануне "столичные" уверенно обыграли "Торонто Мейпл Лифс", которые по ходу нынешнего сезона никак не могут забраться в зону плей-офф. Подопечные Карбери победили со счетом 4:0 и, что примечательно, все четыре шайбы забросили при игре в формате "5 на 5".

Особенной та победа стала еще и по той причине, что три гола из четырех оформили защитники: лучший снайпер сезона среди всех защитников лиги Джейкоб Чикран оформил дубль и еще раз отличился ветеран "Вашингтона" Джон Карлсон. Отличная работа игроков обороны, которые и со своей прямой обязанностью справились, не дав Остону Мэттьюсу и его партнерам хотя бы однажды поразить ворота "столичных", и оказали существенную поддержку линии нападения, которая столкнулась с трудностями в реализации моментов.

Среди игроков атаки у "Кэпиталз" жертвой спада стал главный лидер команды Александр Овечкин. 40-летний россиянин оказался на серии из шести матчей без заброшенных шайб. Этот безголевой отрезок является самым длинным для Александра Михайловича в текущем розыгрыше и худшим с января 2024 года, когда он не забивал на протяжении восьми матчей подряд. Всего за последние шесть матчей Ови отметился только двумя результативными передачами.

© Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин © Фото : Социальные сети НХЛ Александр Овечкин

Овечкин жестко впечатал канадца в борт

Возможность закрепить успех, добытый в недавней встрече с "Торонто", хоккеисты "Вашингтона" получили в сегодняшней игре с "Детройт Ред Уингз". Волей календаря сезона НХЛ "Кэпиталз" и "Ред Уингз" ранее еще не встречались друг с другом в текущем розыгрыше "регулярки", но их первое же противостояние в чемпионате выпало на бэк-ту-бэк: сегодня команды сошлись в столице США в рамках раннего матча НХЛ, а уже спустя сутки они проведут ответную встречу в Детройте.

Битва "Вашингтона" с "Детройтом" могла ознаменоваться дуэлью одних из главных ветеранов лиги Александра Овечкина и Патрика Кейна, которому осталось забросить две шайбы, чтобы войти в элитный клуб снайперов и стать 50-м игроком в истории лиги, кто достиг отметки в 500 голов в чемпионатах НХЛ. Однако прославленный американский форвард пропустил уже третий матч подряд из-за травмы верхней части тела. Кадровые изменения в составе случились и у "Вашингтона": накануне "столичные" вернули в свой фарм-клуб в АХЛ российского форварда Богдана Тринеева и одновременно с этим вызвали оттуда нападающего Ивана Мирошниченко, которому ранее пророчили звание наследника Овечкина.

© Фото : x.com/capitals Иван Мирошниченко © Фото : x.com/capitals Иван Мирошниченко

Но если "Торонто" подходил к встрече с "Вашингтоном" в неубедительном состоянии, то "Детройт" набрал хороший ход. "Ред Уингз" до игры в столице США одержали пять побед в семи предыдущих матчах и вышли в единоличные лидеры Атлантического дивизиона, оставив позади чемпионов последних двух сезонов НХЛ "Флориду Пантерз". Разница в уровне между "листьями" и "краснокрылыми" оказалась колоссальной. "Детройт" с самого начала матча создал "Вашингтону" такое давление, к которому Овечкин и компания оказались не готовы.

Уже на исходе первой минуты встречи Джон Леонард — брат восходящей звезды "Кэпиталз" Райана Леонарда, который продолжает проходить восстановление после травмы, — застал защитников "столичных" в состоянии спячки и с близкого расстояния переиграл Логана Томпсона. Примечательно, что пропущенная шайба в дебюте матча никак не разбудила игроков "Вашингтона", и те продолжили допускать неочевидные и грубые ошибки и уступать хоккеистам "Ред Уингз" в скорости и во всех единоборствах.

Всего за первые два периода "Детройт" значительно перебросал "Вашингтон" (31 бросок в створ против 15), а к середине матча достиг уверенного преимущества и благодаря голам Джеймса ван Римсдайка, Эльмера Седерблома и Морица Зайдера приблизил "столичных" к очередному разгрому.

© Фото : nhl.com/capitals Александр Овечкин © Фото : nhl.com/capitals Александр Овечкин

Лишь при счете 0:4 на табло "Кэпитал Уан Арены" подопечные Спенсера Карбери наконец-то зашевелились и даже зашли на камбэк. Сперва эффектным голом спустя 30 секунд после четвертой пропущенной шайбы отметился белорусский нападающий Алексей Протас, а уже в первой половине третьего периода ворота "Детройта" поразил словацкий защитник Мартин Фехервари. Вместе с этим режим крушителя включил Александр Овечкин, вышедший на поиск жертв своих силовых приемов. Одним из пострадавших от действий российского форварда стал Джейкоб Бернард-Докер: канадского защитника "Детройта" буквально впечатало в борт мощным хитом Овечкина, после чего игрок "Ред Уингз" свалился с ног.