Рейтинг@Mail.ru
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд? - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:25 20.12.2025 (обновлено: 00:30 21.12.2025)
https://ria.ru/20251220/khokkey-2063577998.html
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд?
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд? - РИА Новости Спорт, 21.12.2025
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд?
"Вашингтон" проиграл "Детройту" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" оказались в ситуации кризиса, а Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до семи... РИА Новости Спорт, 21.12.2025
2025-12-20T23:25:00+03:00
2025-12-21T00:30:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
детройт ред уингз
александр овечкин
иван мирошниченко
материалы риа спорт
авторы риа новости спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063082831_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4bd51f0ea7082c6bfecc49f6ac766f44.jpg
/20251217/khokkey-2062537030.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Андрей Сенченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867866653_804:0:2072:1268_100x100_80_0_0_453fe207d04b054e5d7318eec0527012.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063082831_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_08e3ea0ef4107b6cf859e425e5128d6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, детройт ред уингз, александр овечкин, иван мирошниченко, материалы риа спорт, авторы риа новости спорт
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз, Александр Овечкин, Иван Мирошниченко, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Овечкин со злости прибил канадца. Русский гигант идет на антирекорд?

"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
Читать в
MaxДзен
Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалыНаписать автору
"Вашингтон" проиграл "Детройту" в матче чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" оказались в ситуации кризиса, а Александр Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до семи игр.

Серьезный спад клуба Овечкина

После мощной игры в течение последнего месяца "Вашингтон Кэпиталз" снова столкнулся с очевидными и заметными трудностями. Начиная с последней игры в рамках калифорнийского турне, когда подопечные Спенсера Карбери потерпели обидное поражение от "Анахайм Дакс" (3:4 Б), "столичные" в период из пяти матчей одержали всего лишь одну победу (над "Коламбус Блю Джекетс" — 2:0). После того успеха в домашней игре с "Коламбусом" "Вашингтон" нарвался на серию из трех поражений, которая ознаменовалась громким крахом на выезде в Виннипеге и в Сент-Поле, где Александр Овечкин и компания были разбиты со счетом 1:5 и 0:5 соответственно.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Русские звезды стали кошмаром для клуба Овечкина. "Вашингтон" идет на дно
17 декабря, 07:45
Последние неудачи стали следствием кризиса в игре "Вашингтона", затронувшего проблемы не только в обороне, но и в атаке. У "Кэпиталз" обнажились трудности в создании угрозы у чужих ворот и голевых моментов, а также, соответственно, в их реализации. За тот пятиматчевый отрезок команда Карбери забросила всего шесть шайб при игре в равных составах в формате "5 на 5", что стало одним из худших результатов Национальной хоккейной лиги за данный временной промежуток — в нынешнем сезоне за аналогичный период хуже выступили лишь "Оттава Сенаторз" и "Чикаго Блэкхокс" (по пять голов).
Помимо этого, "Вашингтон" оформил неутешительную серию из четырех матчей, в которых забросил не более двух шайб за игру. Для примера — подобной проблемы у "Кэпиталз" не случалось ни разу на протяжении всего прошлого регулярного сезона. Последний раз "столичные" не забивали более двух голов за матч в четырех встречах чемпионата подряд весной 2024 года, когда в период с конца марта по середину апреля "Кэпс" столкнулись с серьезным спадом в результативности в восьми играх кряду.
«
"Наша игра в атаке, наша игра с шайбой ослабла. Это видно по статистическим показателями, я это вижу на видеоразборе наших матчей. Многое изменилось, мы перестали владеть шайбой. Дело не только в атаке или быстрых контрвыпадах. Проблема уходит еще дальше — от выхода из зоны обороны через нейтральную зону, а также в нашей способности закрепиться в чужой зоне. Мы не контролируем игру, недостаточно концентрируемся на успехе в своих сменах, делаем недостаточно для того, чтобы переигрывать соперника по броскам по воротам и по созданию возможностей для бросков, по времени в зоне атаке и по всем остальным моментам, которые, как правило, в случае успешного выполнения помогают выигрывать 80 процентов матчей", — отметил главный тренер "Вашингтона" Спенсер Карбери.
© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
Александр Овечкин
Вернувшись с выезда на двухматчевую домашнюю серию, "Кэпиталз", казалось, сделали шаг по выходу из кризисной ситуации. Накануне "столичные" уверенно обыграли "Торонто Мейпл Лифс", которые по ходу нынешнего сезона никак не могут забраться в зону плей-офф. Подопечные Карбери победили со счетом 4:0 и, что примечательно, все четыре шайбы забросили при игре в формате "5 на 5".
Особенной та победа стала еще и по той причине, что три гола из четырех оформили защитники: лучший снайпер сезона среди всех защитников лиги Джейкоб Чикран оформил дубль и еще раз отличился ветеран "Вашингтона" Джон Карлсон. Отличная работа игроков обороны, которые и со своей прямой обязанностью справились, не дав Остону Мэттьюсу и его партнерам хотя бы однажды поразить ворота "столичных", и оказали существенную поддержку линии нападения, которая столкнулась с трудностями в реализации моментов.
Среди игроков атаки у "Кэпиталз" жертвой спада стал главный лидер команды Александр Овечкин. 40-летний россиянин оказался на серии из шести матчей без заброшенных шайб. Этот безголевой отрезок является самым длинным для Александра Михайловича в текущем розыгрыше и худшим с января 2024 года, когда он не забивал на протяжении восьми матчей подряд. Всего за последние шесть матчей Ови отметился только двумя результативными передачами.
© Фото : Социальные сети НХЛАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Социальные сети НХЛ
Александр Овечкин

Овечкин жестко впечатал канадца в борт

Возможность закрепить успех, добытый в недавней встрече с "Торонто", хоккеисты "Вашингтона" получили в сегодняшней игре с "Детройт Ред Уингз". Волей календаря сезона НХЛ "Кэпиталз" и "Ред Уингз" ранее еще не встречались друг с другом в текущем розыгрыше "регулярки", но их первое же противостояние в чемпионате выпало на бэк-ту-бэк: сегодня команды сошлись в столице США в рамках раннего матча НХЛ, а уже спустя сутки они проведут ответную встречу в Детройте.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Вашингтон
2 : 5
Детройт
30:36 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
48:30 • Мартин Фехервари
(Деклан Чисхолм, Дилан Строум)
01:05 • Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
21:37 • Джеймс ван Римсдайк
(Мориц Сейдер, Эндрю Копп)
25:55 • Эльмер Сёдерблум
(Марко Каспер, Альберт Йоханссон)
30:05 • Мориц Сейдер
57:10 • Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Битва "Вашингтона" с "Детройтом" могла ознаменоваться дуэлью одних из главных ветеранов лиги Александра Овечкина и Патрика Кейна, которому осталось забросить две шайбы, чтобы войти в элитный клуб снайперов и стать 50-м игроком в истории лиги, кто достиг отметки в 500 голов в чемпионатах НХЛ. Однако прославленный американский форвард пропустил уже третий матч подряд из-за травмы верхней части тела. Кадровые изменения в составе случились и у "Вашингтона": накануне "столичные" вернули в свой фарм-клуб в АХЛ российского форварда Богдана Тринеева и одновременно с этим вызвали оттуда нападающего Ивана Мирошниченко, которому ранее пророчили звание наследника Овечкина.
© Фото : x.com/capitalsИван Мирошниченко
Иван Мирошниченко - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : x.com/capitals
Иван Мирошниченко
Но если "Торонто" подходил к встрече с "Вашингтоном" в неубедительном состоянии, то "Детройт" набрал хороший ход. "Ред Уингз" до игры в столице США одержали пять побед в семи предыдущих матчах и вышли в единоличные лидеры Атлантического дивизиона, оставив позади чемпионов последних двух сезонов НХЛ "Флориду Пантерз". Разница в уровне между "листьями" и "краснокрылыми" оказалась колоссальной. "Детройт" с самого начала матча создал "Вашингтону" такое давление, к которому Овечкин и компания оказались не готовы.
Уже на исходе первой минуты встречи Джон Леонард — брат восходящей звезды "Кэпиталз" Райана Леонарда, который продолжает проходить восстановление после травмы, — застал защитников "столичных" в состоянии спячки и с близкого расстояния переиграл Логана Томпсона. Примечательно, что пропущенная шайба в дебюте матча никак не разбудила игроков "Вашингтона", и те продолжили допускать неочевидные и грубые ошибки и уступать хоккеистам "Ред Уингз" в скорости и во всех единоборствах.
Всего за первые два периода "Детройт" значительно перебросал "Вашингтон" (31 бросок в створ против 15), а к середине матча достиг уверенного преимущества и благодаря голам Джеймса ван Римсдайка, Эльмера Седерблома и Морица Зайдера приблизил "столичных" к очередному разгрому.
© Фото : nhl.com/capitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : nhl.com/capitals
Александр Овечкин
Лишь при счете 0:4 на табло "Кэпитал Уан Арены" подопечные Спенсера Карбери наконец-то зашевелились и даже зашли на камбэк. Сперва эффектным голом спустя 30 секунд после четвертой пропущенной шайбы отметился белорусский нападающий Алексей Протас, а уже в первой половине третьего периода ворота "Детройта" поразил словацкий защитник Мартин Фехервари. Вместе с этим режим крушителя включил Александр Овечкин, вышедший на поиск жертв своих силовых приемов. Одним из пострадавших от действий российского форварда стал Джейкоб Бернард-Докер: канадского защитника "Детройта" буквально впечатало в борт мощным хитом Овечкина, после чего игрок "Ред Уингз" свалился с ног.
Впрочем, заход "Вашингтона" на камбэк успехом так и не увенчался. За три минуты до конца матча Дилан Ларкин поразил пустые ворота "Кэпиталз" и помог "Детройту" оформить уверенную победу — 5:2. "Столичные" потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах и в трех из четырех последних игр пропустили по пять шайб. Что касается Александра Овечкина, то капитан "Вашингтона" продлил личную безголевую серию до семи матчей и остался без набранных очков в третьей игре кряду. 40-летний россиянин оказался на полпути к повторению своего антирекорда по числу матчей без заброшенных шайб: в ноябре – декабре 2023 года он не забивал 14 встреч подряд. Уже завтра на игре в Детройте у лучшего снайпера в истории чемпионатов НХЛ представится новая возможность прервать неудачный отрезок.
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Пресс-служба "Вашингтон Кэпиталз"
Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзДетройт Ред УингзАлександр ОвечкинИван МирошниченкоМатериалы РИА СпортАвторы РИА Новости Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала