"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). В составе "Детройта" шайбы забросили Джон Леонард (2-я минута), Джеймс ван Римсдайк (22), Эльмер Седерблом (26), Мориц Зайдер (31) и Дилан Ларкин (58). У хозяев площадки отличились белорусский форвард Алексей Протас (31) и Мартин Фехервари (49).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил три силовых приема и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до семи матчей. В 35 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).

Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко два раза бросил в створ ворот и провел три силовых приема.