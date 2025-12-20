Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
23:10 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/khokkey-2063577388.html
"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд
"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T23:10:00+03:00
2025-12-20T23:10:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
детройт ред уингз
александр овечкин
иван мирошниченко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063083141_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b845c66ef48bc55ea3b944f51b870384.jpg
/20251220/khokkey-2063573497.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063083141_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_a9ef44e7bbc6595dc55142bb789a07f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, детройт ред уингз, александр овечкин, иван мирошниченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз, Александр Овечкин, Иван Мирошниченко
"Вашингтон" проиграл "Детройту", Овечкин не забил в седьмом матче подряд

"Вашингтон" проиграл "Детройту" в НХЛ, Овечкин не забил в седьмом матче подряд

© Getty Images / Scott TaetschАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Детройт Ред Уингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
Вашингтон
2 : 5
Детройт
30:36 • Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
48:30 • Мартин Фехервари
(Деклан Чисхолм, Дилан Строум)
01:05 • Джон Леонард
(Симон Эдвинссон, Эндрю Копп)
21:37 • Джеймс ван Римсдайк
(Мориц Сейдер, Эндрю Копп)
25:55 • Эльмер Сёдерблум
(Марко Каспер, Альберт Йоханссон)
30:05 • Мориц Сейдер
57:10 • Дилан Ларкин
(Симон Эдвинссон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 3:1, 1:1). В составе "Детройта" шайбы забросили Джон Леонард (2-я минута), Джеймс ван Римсдайк (22), Эльмер Седерблом (26), Мориц Зайдер (31) и Дилан Ларкин (58). У хозяев площадки отличились белорусский форвард Алексей Протас (31) и Мартин Фехервари (49).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 18 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил три силовых приема и результативными действиями не отметился. Овечкин продлил личную безголевую серию до семи матчей. В 35 матчах сезона-2025/26 россиянин набрал 31 балл (14 голов и 17 передач).
Форвард "Вашингтона" Иван Мирошниченко два раза бросил в створ ворот и провел три силовых приема.
"Вашингтон" потерпел четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Детройт" одержал третью победу в последних четырех играх.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Овечкин мощным силовым приемом свалил канадца с ног
Вчера, 22:17
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзДетройт Ред УингзАлександр ОвечкинИван Мирошниченко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Спартак Москва
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Авангард
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Вест Хэм
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Детройт
    2
    5
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ливерпуль
    1
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Рейнджерс
    Филадельфия
    5
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ювентус
    Рома
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эвертон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Севилья
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала