Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:22 20.12.2025
Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ
Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ

Панарин догнал Дацюка по голам за карьеру в чемпионатах НХЛ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин поднялся на 11-е место в списке лучших снайперов в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских хоккеистов.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Закончен (Б)
Рейнджерс
5 : 41:0
Филадельфия
19:24 • Артемий Панарин
(Мика Зибанежад)
32:23 • Артемий Панарин
49:13 • Винсент Трочек
(Джей Ти Миллер, Gabriel Perreault)
57:26 • Мика Зибанежад
(Scott Morrow, Уилл Кюилл)
65:01 • Артемий Панарин (П)
65:01 • Винсент Трочек (П)
26:42 • Трэвис Санхейм
(Denver Barkey, Матвей Мичков)
27:05 • Оуэн Типпетт
(Denver Barkey, Кэмерон Йорк)
30:18 • Тревор Зеграс
(Джейми Дрисдэйл, Ноа Кэйтс)
34:36 • Родриго Аболс
(Трэвис Санхейм)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Рейнджерс" принимают "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного первенства. Панарин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для форварда "синерубашечников" 314-м в карьере в 788 матчах в чемпионатах НХЛ.
По числу заброшенных шайб в "регулярках" лиги Панарин догнал Павла Дацюка (314 голов в 953 матчах) и разделил с ним 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом по голам в чемпионатах лиги среди россиян является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которому также принадлежит снайперский рекорд во всей НХЛ (911 голов в 1526 матчах).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин Павел Дацюк Александр Овечкин
 
