Панарин догнал Дацюка по голам в НХЛ

"Рейнджерс" принимают "Филадельфию Флайерз" в матче регулярного первенства. Панарин отметился заброшенной шайбой. Этот гол стал для форварда "синерубашечников" 314-м в карьере в 788 матчах в чемпионатах НХЛ.

По числу заброшенных шайб в "регулярках" лиги Панарин догнал Павла Дацюка (314 голов в 953 матчах) и разделил с ним 11-е место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ. Рекордсменом по голам в чемпионатах лиги среди россиян является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, которому также принадлежит снайперский рекорд во всей НХЛ (911 голов в 1526 матчах).