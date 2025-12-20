Рейтинг@Mail.ru
Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:23 20.12.2025
https://ria.ru/20251220/khokkey-2063487456.html
Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ
Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ
Забивший дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский нападающий "Юты Маммот" Даниил Бут заявил, что был рад своему первому голу в лиге, но... РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T11:23:00+03:00
2025-12-20T11:23:00+03:00
хоккей
спорт
даниил бут
александр керфут
нью-джерси девилз
аризона койотис
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059674870_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_bb3457caac40b7dbc24e4b869fbebc01.jpg
/20251220/vashington-2063469675.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059674870_162:0:1983:1366_1920x0_80_0_0_f7dac5ce6f3942e96ceae5f02abfeb52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, даниил бут, александр керфут, нью-джерси девилз, аризона койотис, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Даниил Бут, Александр Керфут, Нью-Джерси Девилз, Аризона Койотис, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ

Российский нападающий "Юты" Бут заявил, что был рад своему первому голу в НХЛ

© Фото : x.com/utahmammothХоккеист "Юта Маммот" Даниил Бут
Хоккеист Юта Маммот Даниил Бут - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : x.com/utahmammoth
Хоккеист "Юта Маммот" Даниил Бут. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Забивший дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский нападающий "Юты Маммот" Даниил Бут заявил, что был рад своему первому голу в лиге, но больше хотел одержать победу в проигранном матче.
В ночь на субботу "Юта" на своем льду проиграла "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2. Бут отметился голом, который стал для него первым в лиге. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом "Аризона Койотис". В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с "Ютой".
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
20 декабря 2025 • начало в 05:00
Завершен
Юта
1 : 2
Нью-Джерси
09:35 • Даниил Бут
(Шон Дурци)
31:21 • Коннор Браун
(Нико Хишир)
44:20 • Стефан Ноусен
(Нико Хишир, Люк Хьюз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Врать не буду, приятно было, когда забил, но победа более важна, а мы проиграли сегодня. Команда помогает расти, получаю опыт ежедневно, все помогают. Играли сегодня и правда хорошо, но нужно больше бросать по воротам", - приводит слова Бута сайт "Юты".
Прошедшая встреча стала дебютной в текущем сезоне для канадского нападающего "Юты" Александра Керфута, который пропустил начало сезона из-за травмы, форвард также отметил дебютную шайбу россиянина в лиге.
"Классно наблюдать за таким, особенный момент для него. Он забросит еще много шайб в лиге. У него были хорошие моменты, поэтому было приятно, что один из них он использовал как надо", - заявил Керфут.
"Юта" идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своем активе 37 очков.
Хоккеист Вашингтон Кэпиталз Иван Мирошниченко (по центру) - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Клуб Овечкина вызвал в состав российского нападающего
07:43
 
ХоккейСпортДаниил БутАлександр КерфутНью-Джерси ДевилзАризона КойотисНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала