Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Забивший дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский нападающий "Юты Маммот" Даниил Бут заявил, что был рад своему первому голу в лиге, но больше хотел одержать победу в проигранном матче.

В ночь на субботу "Юта" на своем льду проиграла " Нью-Джерси Девилз " в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 1:2. Бут отметился голом, который стал для него первым в лиге. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом " Аризона Койотис ". В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с "Ютой".

"Врать не буду, приятно было, когда забил, но победа более важна, а мы проиграли сегодня. Команда помогает расти, получаю опыт ежедневно, все помогают. Играли сегодня и правда хорошо, но нужно больше бросать по воротам", - приводит слова Бута сайт "Юты".

Прошедшая встреча стала дебютной в текущем сезоне для канадского нападающего "Юты" Александра Керфута , который пропустил начало сезона из-за травмы, форвард также отметил дебютную шайбу россиянина в лиге.

"Классно наблюдать за таким, особенный момент для него. Он забросит еще много шайб в лиге. У него были хорошие моменты, поэтому было приятно, что один из них он использовал как надо", - заявил Керфут.