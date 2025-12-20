Российский игрок "Юты" поделился впечатлениями от дебютного гола в НХЛ

https://ria.ru/20251220/khokkey-2063487456.html
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Забивший дебютную шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) российский нападающий "Юты Маммот" Даниил Бут заявил, что был рад своему первому голу в лиге, но больше хотел одержать победу в проигранном матче.
В ночь на субботу "Юта" на своем льду проиграла "Нью-Джерси Девилз
" в матче регулярного чемпионата НХЛ
со счетом 1:2. Бут отметился голом, который стал для него первым в лиге. Он был выбран на драфте НХЛ 2023 года в первом раунде под 12-м номером клубом "Аризона Койотис
". В мае 2025 года Бут подписал трехлетний контракт новичка с "Ютой".
"Врать не буду, приятно было, когда забил, но победа более важна, а мы проиграли сегодня. Команда помогает расти, получаю опыт ежедневно, все помогают. Играли сегодня и правда хорошо, но нужно больше бросать по воротам", - приводит слова Бута сайт "Юты".
Прошедшая встреча стала дебютной в текущем сезоне для канадского нападающего "Юты" Александра Керфута
, который пропустил начало сезона из-за травмы, форвард также отметил дебютную шайбу россиянина в лиге.
"Классно наблюдать за таким, особенный момент для него. Он забросит еще много шайб в лиге. У него были хорошие моменты, поэтому было приятно, что один из них он использовал как надо", - заявил Керфут.
"Юта" идет на четвертом месте в турнирной таблице Центрального дивизиона, имея в своем активе 37 очков.