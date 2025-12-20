Рейтинг@Mail.ru
Фигуристка Двоеглазова прокомментировала серебро чемпионата России
22:14 20.12.2025
Фигуристка Двоеглазова прокомментировала серебро чемпионата России
20.12.2025
Фигуристка Двоеглазова прокомментировала серебро чемпионата России
Фигуристка Алиса Двоеглазова, комментируя серебро чемпионата России, заявила журналистам, что рада исполнению мечты.
спорт, россия, санкт-петербург, алиса двоеглазова
Фигурное катание, Спорт, Россия, Санкт-Петербург, Алиса Двоеглазова
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАлиса Двоеглазова
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Алиса Двоеглазова. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Алиса Двоеглазова, комментируя серебро чемпионата России, заявила журналистам, что рада исполнению мечты.
Аделия Петросян в субботу победила на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристка по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Двоеглазова (227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
"Вчера я мечтала оказаться здесь (на пресс-конференции) снова. Счастлива, что моя мечта сбылась", - сказала Двоеглазова.
"Сейчас моя младшая сестра хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем пробоваться. Мама побаивается, но я верю, что может что-то получиться", - добавила 17-летняя фигуристка.
"Подвела всех и себя": Садкова прокомментировала выступление на ЧР
Вчера, 21:50
 
