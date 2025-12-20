https://ria.ru/20251220/dvoeglazova-2063573354.html
Фигуристка Двоеглазова прокомментировала серебро чемпионата России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Алиса Двоеглазова, комментируя серебро чемпионата России, заявила журналистам, что рада исполнению мечты.
Аделия Петросян
в субботу победила на чемпионате России в Санкт-Петербурге
. Фигуристка по сумме двух программ получила 235,95 балла. Второе место заняла Двоеглазова
(227,40), тройку призеров замкнула Мария Захарова (217,73).
"Вчера я мечтала оказаться здесь (на пресс-конференции) снова. Счастлива, что моя мечта сбылась", - сказала Двоеглазова.
"Сейчас моя младшая сестра хочет заниматься фигурным катанием, скоро поведем пробоваться. Мама побаивается, но я верю, что может что-то получиться", - добавила 17-летняя фигуристка.