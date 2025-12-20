https://ria.ru/20251220/borussiya-2063452829.html
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой - РИА Новости Спорт, 20.12.2025
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T00:30:00+03:00
2025-12-20T00:30:00+03:00
2025-12-20T05:32:00+03:00
футбол
спорт
юлиан брандт
боруссия (дортмунд)
бундеслига
боруссия (мёнхенгладбах)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914866124_0:283:1080:891_1920x0_80_0_0_5ca2e0d021d1ff6514d5f6a00e65102b.jpg
/20251219/futbol-2063449813.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914866124_182:305:960:889_1920x0_80_0_0_5a800caea1ab4981a5fe6ba59d19525c.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, юлиан брандт, боруссия (дортмунд), бундеслига, боруссия (мёнхенгладбах)
Футбол, Спорт, Юлиан Брандт, Боруссия (Дортмунд), Бундеслига, Боруссия (Мёнхенгладбах)
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Дортмундская "Боруссия" обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче Бундеслиги