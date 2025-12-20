Рейтинг@Mail.ru
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Футбол
Футбол
 
00:30 20.12.2025 (обновлено: 05:32 20.12.2025)
https://ria.ru/20251220/borussiya-2063452829.html
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
2025-12-20T00:30:00+03:00
2025-12-20T05:32:00+03:00
футбол
спорт
юлиан брандт
боруссия (дортмунд)
бундеслига
боруссия (мёнхенгладбах)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914866124_0:283:1080:891_1920x0_80_0_0_5ca2e0d021d1ff6514d5f6a00e65102b.jpg
/20251219/futbol-2063449813.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, юлиан брандт, боруссия (дортмунд), бундеслига, боруссия (мёнхенгладбах)
Футбол, Спорт, Юлиан Брандт, Боруссия (Дортмунд), Бундеслига, Боруссия (Мёнхенгладбах)
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче Бундеслиги

© Фото : Соцсети "Боруссии" (Дортмунд)Юлиан Брандт
Юлиан Брандт - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
© Фото : Соцсети "Боруссии" (Дортмунд)
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" одержала победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха в матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Дортмунде завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Мячи забили Юлиан Брандт (10-я минута) и Максимилиан Байер (90+7).
Бундеслига
19 декабря 2025 • начало в 22:30
Завершен
Боруссия Д
2 : 0
Боруссия М
10‎’‎ • Юлиан Брандт
(Никлас Зюле)
90‎’‎ • Максимилиан Байер
(Фабиу Силва)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Дортмундцы, набрав 32 очка, поднялись на второе место в турнирной таблице Бундеслиги. При этом лидирующая "Бавария" (38 очков) и идущий третьим "Лейпциг" (29) свои матчи в рамках тура еще не провели. "Боруссия" из Мёнхенгладбаха с 16 очками занимает 11-е место.
В следующем туре дортмундская "Боруссия" 9 января сыграет в гостях с франкфуртским "Айнтрахтом". Команда из Менхенгладбаха 11 января примет "Аугсбург".
ФутболСпортЮлиан БрандтБоруссия (Дортмунд)БундеслигаБоруссия (Мёнхенгладбах)
 
