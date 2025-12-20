"Байер" обыграл "Лейпциг" в матче Бундеслиги

МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" обыграл "Лейпциг" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Байера" мячи забили Мартен Терье (40-я минута), Патрик Шик (44) и Монтрелл Калбрет (90+7). У хозяев отличился Ксавер Шлагер (35).
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
35’ • Ксавер Шлагер
40’ • Мартен Терье
(Артур Соарес)
44’ • Патрик Шик
90’ • Montrell Culbreath
"Байер", набрав 29 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата и сместил "Лейпциг" (29) на четвертую строчку.
В следующем туре "Байер" 10 января примет "Штутгарт", "Лейпциг" в этот же день сыграет в гостях с "Санкт-Паули".
Результаты других матчей:
"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:4;
"Штутгарт" - "Хоффенхайм" - 0:0.
