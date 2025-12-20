Рейтинг@Mail.ru
"Байер" обыграл "Лейпциг" в матче Бундеслиги
Футбол
 
22:34 20.12.2025
"Байер" обыграл "Лейпциг" в матче Бундеслиги
"Байер" обыграл "Лейпциг" в матче Бундеслиги
Леверкузенский "Байер" обыграл "Лейпциг" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 20.12.2025
/20251214/borussija-2061995924.html
МОСКВА, 20 дек - РИА Новости. Леверкузенский "Байер" обыграл "Лейпциг" в гостевом матче 15-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе "Байера" мячи забили Мартен Терье (40-я минута), Патрик Шик (44) и Монтрелл Калбрет (90+7). У хозяев отличился Ксавер Шлагер (35).
Бундеслига
20 декабря 2025 • начало в 20:30
Завершен
РБ Лейпциг
1 : 3
Байер
35‎’‎ • Ксавер Шлагер
(Кристоф Баумгартнер)
40‎’‎ • Мартен Терье
(Артур Соарес)
44‎’‎ • Патрик Шик
(Натан Телла)
90‎’‎ • Montrell Culbreath
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Байер", набрав 29 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата и сместил "Лейпциг" (29) на четвертую строчку.
В следующем туре "Байер" 10 января примет "Штутгарт", "Лейпциг" в этот же день сыграет в гостях с "Санкт-Паули".
Результаты других матчей:
"Аугсбург" - "Вердер" - 0:0;
"Вольфсбург" - "Фрайбург" - 3:4;
"Гамбург" - "Айнтрахт" - 1:1;
"Кёльн" - "Унион" - 0:1;
"Штутгарт" - "Хоффенхайм" - 0:0.
