"Меня не сломать". Получивший травму Сафонов обратился к болельщикам

"Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться. И вы же знаете, что что бы ни случилось, меня не сломать", - написал Сафонов в личном Telegram-канале.