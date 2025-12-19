"Меня не сломать". Получивший травму Сафонов обратился к болельщикам

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский вратарь французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов в первом сообщении после перелома руки заявил, что трудности не сломают его.
В пятницу "ПСЖ" сообщил, что Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго". 17 декабря в Катаре парижане обыграли "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов, вышедший в стартовом составе, отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара и был признан лучшим игроком встречи. Российский вратарь стал первым голкипером в истории, отразившим четыре пенальти подряд в матче на турнире под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА).
«
"Ребят, возвращаюсь после застоя. Хочу сказать спасибо каждому, кто уделил время, написал сообщение. Последние два дня творится что-то невообразимое, очень тяжело ответить всем, поэтому просто хочу сказать всем и каждому спасибо за ваши теплые слова. Но сейчас продолжаем работать и идти дальше, на этом нельзя останавливаться. И вы же знаете, что что бы ни случилось, меня не сломать", - написал Сафонов в личном Telegram-канале.
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. Вместе с парижанами россиянин завоевал шестой трофей. Ранее он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.