Разин пожелал "Трактору" не выйти в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Главный тренер магнитогорского "Металлурга" Андрей Разин пожелал челябинскому "Трактору" не попасть в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В пятницу "Металлург" одержал гостевую победу над "Трактором" со счетом 7:4. Встреча стала первой для Евгения Корешкова у руля челябинцев. В период игровой карьеры Разин и Корешков вместе играли за магнитогорский клуб.
19 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
07:26 • Семён Дер-Аргучинцев
23:15 • Андрей Никонов
48:15 • Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
56:09 • Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
17:22 • Дерек Барак
(Сергей Толчинский, Макар Хабаров)
21:11 • Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
27:56 • Сергей Толчинский
29:12 • Дмитрий Силантьев
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
32:08 • Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
52:16 • Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
59:44 • Роман Канцеров
(Дерек Барак, Макар Хабаров)
"Женьке я желаю успехов на тренерском поприще. Я знаю, что он умный парень и как игровик, и как тренер. Хоккей, который он ставил в "Барысе", был зрелищным. А "Трактору", учитывая наши взаимоотношения, я желаю не попасть в плей-офф. Ну а как вы хотели", - сказал, усмехнувшись, Разин на послематчевой пресс-конференции.
"Трактор" (35 очков) занимает шестое место в таблице Восточной конференции, которую возглавляет "Металлург" (57).
