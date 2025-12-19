"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 7:4 (1:1, 4:1, 2:2). В составе "Металлурга" шайбы забросили Дерек Барак (18-я минута), Егор Яковлев (22), Сергей Толчинский (28), Дмитрий Силантьев (30, 53), Валерий Орехов (33) и Роман Канцеров (60). У "Трактора" отличились Семен Дер-Аргучинцев (8), Андрей Никонов (24), Михаил Григоренко (49) и Виталий Кравцов (57).
19 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
07:26 • Семён Дер-Аргучинцев
23:15 • Андрей Никонов
48:15 • Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
56:09 • Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
17:22 • Дерек Барак
(Сергей Толчинский, Макар Хабаров)
21:11 • Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
27:56 • Сергей Толчинский
29:12 • Дмитрий Силантьев
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
32:08 • Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
52:16 • Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
59:44 • Роман Канцеров
(Дерек Барак, Макар Хабаров)
"Металлург", набрав 57 очков, возглавляет таблицу Восточной конференции, где "Трактор", потерпевший пятое поражение подряд, с 35 баллами занимает шестое место.
В следующем матче "Металлург" примет нижнекамский "Нефтехимик" 22 декабря. Днем позже "Трактор" сыграет с астанинским "Барысом" на льду соперника.
"Адмирал" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Вчера, 17:49