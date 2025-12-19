Рейтинг@Mail.ru
"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:36 19.12.2025
"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами
"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами
Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
хоккей
спорт
егор яковлев (1991)
сергей толчинский
валерий орехов
металлург (магнитогорск)
трактор
нефтехимик
спорт, егор яковлев (1991), сергей толчинский, валерий орехов, металлург (магнитогорск), трактор, нефтехимик, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Егор Яковлев (1991), Сергей Толчинский, Валерий Орехов, Металлург (Магнитогорск), Трактор, Нефтехимик, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами

"Металлург" обыграл "Трактор" со счетом 7:4 в гостевом матче КХЛ

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Трактор" (Челябинск) - "Металлург Мг" (Магнитогорск)
Хоккей. КХЛ. Трактор (Челябинск) - Металлург Мг (Магнитогорск) - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" обыграл челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Челябинске завершилась победой гостей со счетом 7:4 (1:1, 4:1, 2:2). В составе "Металлурга" шайбы забросили Дерек Барак (18-я минута), Егор Яковлев (22), Сергей Толчинский (28), Дмитрий Силантьев (30, 53), Валерий Орехов (33) и Роман Канцеров (60). У "Трактора" отличились Семен Дер-Аргучинцев (8), Андрей Никонов (24), Михаил Григоренко (49) и Виталий Кравцов (57).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 декабря 2025 • начало в 17:00
Завершен
Трактор
4 : 7
Металлург Мг
07:26 • Семён Дер-Аргучинцев
(Василий Глотов, Андрей Светлаков)
23:15 • Андрей Никонов
(Джордан Гросс, Владимир Жарков)
48:15 • Михаил Григоренко
(Егор Коршков, Савелий Шерстнев)
56:09 • Виталий Кравцов
(Василий Глотов, Арсений Коромыслов)
17:22 • Дерек Барак
(Сергей Толчинский, Макар Хабаров)
21:11 • Егор Яковлев
(Сергей Толчинский, Владимир Ткачев)
27:56 • Сергей Толчинский
(Макар Хабаров)
29:12 • Дмитрий Силантьев
(Дерек Барак, Владимир Ткачев)
32:08 • Валерий Орехов
(Сергей Толчинский, Даниил Вовченко)
52:16 • Дмитрий Силантьев
(Егор Яковлев, Дерек Барак)
59:44 • Роман Канцеров
(Дерек Барак, Макар Хабаров)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Металлург", набрав 57 очков, возглавляет таблицу Восточной конференции, где "Трактор", потерпевший пятое поражение подряд, с 35 баллами занимает шестое место.
В следующем матче "Металлург" примет нижнекамский "Нефтехимик" 22 декабря. Днем позже "Трактор" сыграет с астанинским "Барысом" на льду соперника.
Шайба - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
"Адмирал" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Вчера, 17:49
 
ХоккейСпортЕгор Яковлев (1991)Сергей ТолчинскийВалерий ОреховМеталлург (Магнитогорск)ТракторНефтехимикКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
