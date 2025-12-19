Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл индийцу Дакшинесвару Суреш-Экамбараму в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League).
Встреча выставочного турнира, проходящего в индийском Бангалоре, завершилась победой Суреш-Экамбарамы (524-я ракетка мира) над Медведевым (13) со счетом 6:4.
Ранее в пятницу Медведев в паре с индийцем Роханом Бопанной обыграл австралийца Ника Кирьоса и Суреш-Экамбарама со счетом 7:6 (7:6).
На турнире Медведев представляет команду Falcons (Соколы), в которую также входят польская теннисистка Магда Линетт, Бопанна и еще одна представительница Индии - Сахаджа Ямалапалли. Команда Суреш-Экамбарамы, Kites (Коршуны), включает Кирьоса, украинку Марту Костюк и индийца Анкиту Раину.
Также на турнире выступают команды Hawks (Ястребы), в составе которой играют канадец Денис Шаповалов, украинка Элина Свитолина и индийцы Юки Бхамбри и Маайю Раджешваран‑Ревати, и Eagles (Орлы), включающая француза Гаэля Монфиса, испанку Паулу Бадосу и представителей Индии Сумита Нагала и Шривалли Бхамидипати.
Команда Медведева заняла третье место в группе и покинула розыгрыш. За титул сыграют команды Eagles и Kites. Финал турнира состоится 20 декабря.
