Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League
19:33 19.12.2025
Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League
Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League
Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл индийцу Дакшинесвару Суреш-Экамбараму в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
/20251218/medvedev-2063036270.html
Новости
спорт, даниил медведев, рохан бопанна, ник кирьос
Теннис, Спорт, Даниил Медведев, Рохан Бопанна, Ник Кирьос
Даниил Медведев проиграл 524-й ракетке мира в матче World Tennis League

Медведев уступил 524-й ракетке мира Суреш-Экамбараму в матче World Tennis League

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл индийцу Дакшинесвару Суреш-Экамбараму в матче группового этапа Мировой теннисной лиги (World Tennis League).
Встреча выставочного турнира, проходящего в индийском Бангалоре, завершилась победой Суреш-Экамбарамы (524-я ракетка мира) над Медведевым (13) со счетом 6:4.
Ранее в пятницу Медведев в паре с индийцем Роханом Бопанной обыграл австралийца Ника Кирьоса и Суреш-Экамбарама со счетом 7:6 (7:6).
На турнире Медведев представляет команду Falcons (Соколы), в которую также входят польская теннисистка Магда Линетт, Бопанна и еще одна представительница Индии - Сахаджа Ямалапалли. Команда Суреш-Экамбарамы, Kites (Коршуны), включает Кирьоса, украинку Марту Костюк и индийца Анкиту Раину.
Также на турнире выступают команды Hawks (Ястребы), в составе которой играют канадец Денис Шаповалов, украинка Элина Свитолина и индийцы Юки Бхамбри и Маайю Раджешваран‑Ревати, и Eagles (Орлы), включающая француза Гаэля Монфиса, испанку Паулу Бадосу и представителей Индии Сумита Нагала и Шривалли Бхамидипати.
Команда Медведева заняла третье место в группе и покинула розыгрыш. За титул сыграют команды Eagles и Kites. Финал турнира состоится 20 декабря.
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Медведев обыграл Шаповалова в матче World Tennis League
18 декабря, 19:00
 
ТеннисСпортДаниил МедведевРохан БопаннаНик Кирьос
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
