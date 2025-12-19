https://ria.ru/20251219/lada-2063437114.html
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ
Тольяттинская "Лада" обыграла китайский клуб "Шанхайские драконы" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T21:49:00+03:00
2025-12-19T21:49:00+03:00
2025-12-19T21:49:00+03:00
хоккей
спорт
иван романов
алекс коттон
андрей алтыбармакян
лада
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900606495_810:0:2456:926_1920x0_80_0_0_b445fb5c63d05599ab32cf87f607ba77.jpg
/20251219/metallurg-2063416683.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900606495_284:0:2560:1707_1920x0_80_0_0_9f25270b0ff6e0b5ae5cc264e95e9270.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, иван романов, алекс коттон, андрей алтыбармакян, лада, шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Иван Романов, Алекс Коттон, Андрей Алтыбармакян, Лада, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию из пяти поражений в КХЛ