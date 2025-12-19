Рейтинг@Mail.ru
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ
Хоккей
 
21:49 19.12.2025
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ
Тольяттинская "Лада" обыграла китайский клуб "Шанхайские драконы" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
/20251219/metallurg-2063416683.html
"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию поражений в КХЛ

"Лада" обыграла "Шанхайских драконов" и прервала серию из пяти поражений в КХЛ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Тольяттинская "Лада" обыграла китайский клуб "Шанхайские драконы" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Санкт-Петербурге, где "драконы" в этом сезоне проводят домашние матчи, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (1:0, 1:2, 2:0). В составе "Лады" шайбы забросили Иван Романов (15-я минута), Алекс Коттон (39), Андрей Алтыбармакян (55) и Райли Савчук (60). У проигравших отличились Борна Рендулич (23-я минута) и Ник Меркли (37).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
19 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Шанхайские Драконы
2 : 4
Лада
22:16 • Borna Rendulic
(Райан Спунер, Кевин Лабанк)
36:13 • Ник Меркли
(Уилл Райли, Павел Акользин)
14:08 • Иван Романов
(Дмитрий Кугрышев, Андрей Чивилев)
38:59 • Алекс Коттон
(Никита Сетдиков, Андрей Алтыбармакян)
54:00 • Андрей Алтыбармакян
(Томаш Юрчо, Виктор Антипин)
59:59 • Riley Sawchuk
(Андрей Чивилев)
"Лада" набрала 25 очков, прервала серию из пяти поражений в КХЛ и занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Шанхайские драконы" с 36 баллами идут на девятой строчке.
В следующем матче "Лада" сыграет с минским "Динамо" в гостях 21 декабря. "Шанхайские драконы" днем позже примут московский "Спартак".
"Металлург" одержал победу над "Трактором" в матче КХЛ с 11 голами
Вчера, 19:36
 
ХоккейСпортИван РомановАлекс КоттонАндрей АлтыбармакянЛадаШанхайские драконыКХЛ 2025-2026
 
