Овечкин занял чистое 21-е место в истории по числу матчей в НХЛ

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин занял чистое 21-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
13:53 • Алексей Протас
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
16:16 • Якоб Чичрун
(Этен Франк, Коннор Макмайкл)
44:02 • Якоб Чичрун
48:57 • Джон Карлсон
(Джастин Сурдиф, Том Уилсон)
"Вашингтон" принимает "Торонто Мейпл Лифс" в рамках регулярного первенства. Овечкин участвует в игре. Для 40-летнего форварда этот матч стал 1525-м в карьере в "регулярках" НХЛ.
По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Брендана Шэнахэна и занял чистое 21-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику "Колорадо Эвеланш" Бренту Бернсу (1530 матчей).