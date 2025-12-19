https://ria.ru/20251219/dota-2063423297.html
Команда с россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего"
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Команда Win одержала победу над европейским коллективом Vikings в гранд-финале турнира по Dota 2 на "Играх будущего", проходящих в Абу-Даби (ОАЭ).
Решающий матч завершился со счетом 2-0 по картам. За Win сыграли Игорь iLTW Филатов, Егор Xakoda Липартия (оба - Россия), Ростислав rostislav_999 Протасеня, Иван OneJey Живицкий (оба - Белоруссия) и Егор egxrdemxn Миллер (Казахстан).
Общий призовой фонд турнира составил 175 тысяч долларов. За победу Win заработали 61250 долларов, Vikings за второе место - 35000 долларов. Третье место заняла ливанская организация Nigma Galaxy, получившая 26250 долларов.
"Игры будущего" проходят с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов и битва роботов. Россию на соревнованиях представляют 77 участников из 13 команд.