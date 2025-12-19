Рейтинг@Mail.ru
Команда с россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего" - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игра, подарившая жизнь: киберспорт как средство реабилитации - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
Киберспорт
 
20:17 19.12.2025
https://ria.ru/20251219/dota-2063423297.html
Команда с россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего"
Команда с россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего" - РИА Новости Спорт, 19.12.2025
Команда с россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего"
Команда Win одержала победу над европейским коллективом Vikings в гранд-финале турнира по Dota 2 на "Играх будущего", проходящих в Абу-Даби (ОАЭ). РИА Новости Спорт, 19.12.2025
2025-12-19T20:17:00+03:00
2025-12-19T20:17:00+03:00
киберспорт
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113649/52/1136495237_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_8e1b2815c400f5328eae86713df5fa37.jpg
/20251215/kibersport-2062118147.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113649/52/1136495237_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d33c759a16d58563ff5d8c85246beaca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт
Киберспорт, Спорт
Команда с россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего"

Команда Win с двумя россиянами победила на турнире по Dota 2 на "Играх будущего"

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкКоманда Fly To Moon
Команда Fly To Moon - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Команда Win одержала победу над европейским коллективом Vikings в гранд-финале турнира по Dota 2 на "Играх будущего", проходящих в Абу-Даби (ОАЭ).
Решающий матч завершился со счетом 2-0 по картам. За Win сыграли Игорь iLTW Филатов, Егор Xakoda Липартия (оба - Россия), Ростислав rostislav_999 Протасеня, Иван OneJey Живицкий (оба - Белоруссия) и Егор egxrdemxn Миллер (Казахстан).
Общий призовой фонд турнира составил 175 тысяч долларов. За победу Win заработали 61250 долларов, Vikings за второе место - 35000 долларов. Третье место заняла ливанская организация Nigma Galaxy, получившая 26250 долларов.
"Игры будущего" проходят с 18 по 23 декабря в 11 дисциплинах, среди которых фиджитал-футбол, фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, фиджитал-шутеры, фиджитал-танцы, гонки дронов и битва роботов. Россию на соревнованиях представляют 77 участников из 13 команд.
Российская стримерша Бабушка Ольга - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию
15 декабря, 13:08
 
КиберспортСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Адмирал
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Металлург Мг
    4
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Боруссия М
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Болонья
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Валенсия
    Мальорка
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала