Вице-президент ФСВР рассказал о зарубежных пловцах на Кубке Сальникова

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВСР) Владимир Сальников заявил, что многие зарубежные пловцы отказались участвовать в Кубке Сальникова из-за запрета на выступление.
Турнир пройдет с 19 по 20 декабря в Санкт-Петербурге.
"Есть сложность с политическим влиянием на спортсменов, многие отказались, потому что им не дали добро. Нашим достанется больше. Кто не приехал, надеюсь, сможет участвовать в следующем году. Чада ле Кло (южноафриканский олимпийский чемпион - прим. ред.) я лично приглашал, но в команде его нет. ЮАР доехала, это самая большая команда, 80 спортсменов. Есть проблемы с немецкими спортсменами, их не будет. Не все спортсмены долетели, есть сложности с перелетом. Никто из спортсменов не выразил желание выступать в нейтральном статусе. Пять стран отказались, посоветовались с федерацией, но им было отказано, хотя и билеты были куплены", - сказал Сальников журналистам.
"Всем спортсменам дана вольность использовать карнавальные костюмы. Если вы кого-то увидите в необычном костюме, не пугайтесь. В призовой фонд решили подтянуть средства для тех, кто будет абсолютный победитель по очкам World Aquatics. Победитель финала на одной дистанции получает 1 млн рублей. Если кто-то побьет рекорд, то он получает главный приз и премию за рекорд. 1 млн 600 тысяч распределяется между другими восемью пловцами", - добавил вице-президент ФВСР.