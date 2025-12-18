Бывшего футболиста сборной Эквадора застрелили в Гуаякиле

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Защитник эквадорской "Барселоны" Марио Пинейда погиб в результате вооруженного нападения, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.

"Футбольный клуб "Барселона" с глубоким сожалением сообщает о том, что официально стало известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него. Эта новость глубоко опечалила всех, кто является частью этого клуба, мы глубоко огорчены", - говорится в заявлении.

Как отмечает издание Primicias, нападение произошло в среду в северном районе города Гуаякиль. Двое неизвестных подъехали на мотоциклах и открыли огонь по футболисту, его матери и еще одной женщине, с которыми он находился в этот момент.