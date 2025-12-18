https://ria.ru/20251218/pineyda-2062824806.html
Бывшего футболиста сборной Эквадора застрелили в Гуаякиле
Защитник эквадорской "Барселоны" Марио Пинейда погиб в результате вооруженного нападения, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Защитник эквадорской "Барселоны" Марио Пинейда погиб в результате вооруженного нападения, сообщается на странице футбольного клуба в соцсети Х.
"Футбольный клуб "Барселона" с глубоким сожалением сообщает о том, что официально стало известно о смерти нашего игрока Марио Пинейды, которая произошла в результате нападения на него. Эта новость глубоко опечалила всех, кто является частью этого клуба, мы глубоко огорчены", - говорится в заявлении.
Как отмечает издание Primicias, нападение произошло в среду в северном районе города Гуаякиль. Двое неизвестных подъехали на мотоциклах и открыли огонь по футболисту, его матери и еще одной женщине, с которыми он находился в этот момент.
Пинейде было 33 года, он выступал за эквадорские "Индепендьенте дель Валье" и "Барселону" из Гуаякиля, а также за бразильский "Флуминенсе" на правах аренды. В составе "Барселоны" он дважды становился чемпионом Эквадора и один раз выиграл Кубок страны. На его счету девять матчей за сборную Эквадора с 2014 по 2021 год.