Рейтинг@Mail.ru
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
07:50 18.12.2025 (обновлено: 07:55 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/nkhl-2062820105.html
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ
"Каролина Харрикейнз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T07:50:00+03:00
2025-12-18T07:55:00+03:00
хоккей
спорт
себастьян ахо
сет джарвис
филип форсберг
каролина харрикейнз
нэшвилл предаторз
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:109:2047:1261_1920x0_80_0_0_c86131d17272e9cac40fbceecd9740a2.jpg
/20251217/jurov-2062555604.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053734951_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_7c6cb30041893d77f569bb39454c3066.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, себастьян ахо, сет джарвис, филип форсберг, каролина харрикейнз, нэшвилл предаторз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Себастьян Ахо, Сет Джарвис, Филип Форсберг, Каролина Харрикейнз, Нэшвилл Предаторз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

Две передачи Андрея Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в матче НХЛ

© Фото : x.com/canesХоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников
Хоккеист Каролины Харрикейнз Андрей Свечников - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Фото : x.com/canes
Хоккеист "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Джексон Блэйк (13-я минута), Себастьян Ахо (43, 60) и Сет Джарвис (45). В составе проигравших шайбой отметился Филип Форсберг (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
Нэшвилл
1 : 4
Каролина
48:06 • Филип Форсберг
(Райан О'Райлли, Стивен Стэмкос)
13:00 • Jackson Blake
(Логан Станковен, Александр Никишин)
42:43 • Себастьян Ахо
(Jackson Blake, Андрей Свечников)
44:33 • Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Николай Элерс)
59:15 • Себастьян Ахо
(Андрей Свечников)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий Андрей Свечников отдал две результативные передачи и довел количество очков в текущем сезоне до 20 (7 голов + 13 пасов) в 33 матчах. Его партнер по команде защитник Александр Никишин также отметился результативным пасом, у него в нынешнем чемпионате 13 очков (4+9) в 32 играх. Голкипер команды Петр Кочетков отразил 25 бросков и был признан второй звездой матча.
"Каролина" выиграла пятый матч подряд и, набрав 46 очков, возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Нэшвилл" с 30 баллами идет на последней, восьмой строчке Центрального дивизиона.
В другом матче дня "Флорида Пантерз" благодаря 27 сейвам Даниила Тарасова обыграла дома "Лос-Анджелес Кингз" (3:2). Результативный пас Михаила Сергачева помог "Юте Маммот" победить на выезде "Детройт Ред Уингз" (4:1). "Сент-Луис Блюз" обыграл дома "Виннипег Джетс" (1:0).
Данила Юров - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Юров в НХЛ перестал бояться ошибок, считает Тарасенко
Вчера, 10:17
 
ХоккейСпортСебастьян АхоСет ДжарвисФилип ФорсбергКаролина ХаррикейнзНэшвилл ПредаторзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала