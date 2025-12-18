Две передачи Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Нэшвилл" в НХЛ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Каролина Харрикейнз" обыграла "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нэшвилле завершилась со счетом 4:1 (1:0, 0:0, 3:1) в пользу гостей, у которых отличились Джексон Блэйк (13-я минута), Себастьян Ахо (43, 60) и Сет Джарвис (45). В составе проигравших шайбой отметился Филип Форсберг (49).
18 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
48:06 • Филип Форсберг
13:00 • Jackson Blake
(Логан Станковен, Александр Никишин)
42:43 • Себастьян Ахо
(Jackson Blake, Андрей Свечников)
44:33 • Сет Джарвис
59:15 • Себастьян Ахо
Российский нападающий Андрей Свечников отдал две результативные передачи и довел количество очков в текущем сезоне до 20 (7 голов + 13 пасов) в 33 матчах. Его партнер по команде защитник Александр Никишин также отметился результативным пасом, у него в нынешнем чемпионате 13 очков (4+9) в 32 играх. Голкипер команды Петр Кочетков отразил 25 бросков и был признан второй звездой матча.
"Каролина" выиграла пятый матч подряд и, набрав 46 очков, возглавляет таблицу Столичного дивизиона. "Нэшвилл" с 30 баллами идет на последней, восьмой строчке Центрального дивизиона.
В другом матче дня "Флорида Пантерз" благодаря 27 сейвам Даниила Тарасова обыграла дома "Лос-Анджелес Кингз" (3:2). Результативный пас Михаила Сергачева помог "Юте Маммот" победить на выезде "Детройт Ред Уингз" (4:1). "Сент-Луис Блюз" обыграл дома "Виннипег Джетс" (1:0).