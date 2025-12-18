https://ria.ru/20251218/lokomotiv-2063059041.html
"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ
"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ
Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
"Локомотив" по буллитам обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе железнодорожников шайбу забросил Максим Шалунов (16-я минута). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов (27).
Встреча началась с почетного круга 19-летнего нападающего Вадима Дудорова, дебютировавшего в КХЛ. Он был вызван из команды железнодорожников в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в составе которой Дудоров набрал 42 очка (15 голов + 27 передач) в 27 играх сезона.
"Локомотив" третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина
, под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона.
"Локомотив" (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Локомотив" примет омский "Авангард" 20 декабря. ЦСКА днем позже на своем льду проведет московское дерби против "Динамо".