"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ
21:51 18.12.2025
"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ
"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ
Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 18.12.2025
"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ

"Локомотив" по буллитам обыграл ЦСКА в матче КХЛ со счетом 2:1

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 декабря 2025 • начало в 19:00
Закончен (Б)
Локомотив
2 : 11:0
ЦСКА
15:15 • Максим Шалунов
(Артур Каюмов, Mark Ulyev)
65:01 • Артур Каюмов (П)
26:32 • Прохор Полтапов
(Виталий Абрамов, Максим Соркин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе железнодорожников шайбу забросил Максим Шалунов (16-я минута). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов (27).
Встреча началась с почетного круга 19-летнего нападающего Вадима Дудорова, дебютировавшего в КХЛ. Он был вызван из команды железнодорожников в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в составе которой Дудоров набрал 42 очка (15 голов + 27 передач) в 27 играх сезона.
"Локомотив" третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина, под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона.
"Локомотив" (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.
В следующем матче "Локомотив" примет омский "Авангард" 20 декабря. ЦСКА днем позже на своем льду проведет московское дерби против "Динамо".
