"Локомотив" в третий раз в сезоне обыграл ЦСКА Никитина в КХЛ

МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). В составе железнодорожников шайбу забросил Максим Шалунов (16-я минута). Победный буллит реализовал Артур Каюмов. У ЦСКА отличился Прохор Полтапов (27).

Встреча началась с почетного круга 19-летнего нападающего Вадима Дудорова, дебютировавшего в КХЛ. Он был вызван из команды железнодорожников в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), в составе которой Дудоров набрал 42 очка (15 голов + 27 передач) в 27 играх сезона.

"Локомотив" третий раз в текущем чемпионате обыграл ЦСКА Игоря Никитина , под руководством которого железнодорожники завоевали Кубок Гагарина по итогам прошлого сезона.

"Локомотив" (52 очка) возглавляет таблицу Западной конференции, где ЦСКА (40) располагается на седьмой строчке.