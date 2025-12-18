Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Футбол
 
01:10 18.12.2025 (обновлено: 01:37 18.12.2025)
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Брентфорд" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
спорт, райан шерки, манчестер сити, брентфорд, кубок английской лиги
Футбол, Спорт, Райан Шерки, Манчестер Сити, Брентфорд, Кубок английской лиги
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги

"Манчестер Сити" обыграл "Брентфорд" и вышел в полуфинал Кубка английской лиги

© Getty Images / Lee Parker - CameraSportЭпизод матча "Манчестер Сити" против "Брентфорда"
Эпизод матча Манчестер Сити против Брентфорда - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Lee Parker - CameraSport
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. "Манчестер Сити" на своем поле обыграл "Брентфорд" в матче четвертьфинала Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Райан Шерки (32-я минута) и Савиньо (67).
Соперник "Манчестер Сити" по полуфиналу определится по итогам жеребьевки. Полуфиналы пройдут в двухматчевом формате. Финал состоится 22 марта.
ФутболСпортРайан ШеркиМанчестер СитиБрентфордКубок английской лиги
 
