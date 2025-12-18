Рейтинг@Mail.ru
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:07 18.12.2025 (обновлено: 01:36 18.12.2025)
https://ria.ru/20251218/kubok-2062793675.html
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании - РИА Новости Спорт, 18.12.2025
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании
Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Балеарес" и пробился в 1/8 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
2025-12-18T01:07:00+03:00
2025-12-18T01:36:00+03:00
футбол
спорт
антуан гризманн
джакомо распадори
атлетико (мадрид)
кубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2ad292aeda7548bef2c486572e0535a.jpg
/20251217/futbol-2062750349.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/12/2062796252_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_30f3108b9dfb4cdd1b5c4c7875955dea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, антуан гризманн, джакомо распадори, атлетико (мадрид), кубок испании
Футбол, Спорт, Антуан Гризманн, Джакомо Распадори, Атлетико (Мадрид), Кубок Испании
Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" обыграл "Балеареес" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании

© Getty Images / Europa Press SportsАнтуан Гризманн
Антуан Гризманн - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© Getty Images / Europa Press Sports
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Балеарес" и пробился в 1/8 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Пальма-де-Мальорке, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Антуан Гризманн (16-я и 72-я минуты), также мяч забил Джакомо Распадори (20). У "Балеареса" отличились Херардо Бонет (28) и Мухамаду Кейта (90, пенальти).
На 80-й минуте в ворота "Атлетико" был назначен пенальти, который не смог реализовать Хауме Товар.
Соперник "Атлетико" по 1/8 финала Кубка Испании станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 7 января.

Результаты остальных матчей дня:

Рауль Асенсио - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Асенсио пропустит матч Кубка Испании из-за лихорадочного состояния
Вчера, 18:56
 
ФутболСпортАнтуан ГризманнДжакомо РаспадориАтлетико (Мадрид)Кубок Испании
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    18.12 17:00
    Автомобилист
    Динамо Минск
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Северсталь
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Нефтехимик
    Авангард
  • Хоккей
    18.12 19:00
    Локомотив
    ЦСКА
  • Хоккей
    18.12 19:30
    Динамо Москва
    Барыс
  • Футбол
    18.12 22:00
    Наполи
    Милан
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала