Дубль Гризманна помог "Атлетико" выйти в 1/8 финала Кубка Испании
Мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Балеарес" и пробился в 1/8 финала Кубка Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 18.12.2025
