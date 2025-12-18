Русский вратарь вошел в историю! Сафонов сотворил сенсацию и стал чемпионом

В финале Межконтинентального кубка, проходившего в Катаре, победитель Лиги чемпионов УЕФА "Пари Сен-Жермен" в серии пенальти победил обладателя Кубка Либертадорес бразильский "Фламенго". Героем встречи стал российский голкипер парижан Матвей Сафонов, отразивший четыре из пяти ударов с 11-метровой отметки в послематчевой серии.

РИА Новости Спорт — об историческом дне для отечественного футбола.

Туманные перспективы в Париже

После того, как в матче со сборной Перу в Санкт-Петербурге Матвей сплоховал и пропустил гол после удара с дальней дистанции, его подвергли критике специалисты, а отдельные болельщики - обструкции. Главному тренеру сборной Валерию Карпину даже задали вопрос, не теряет ли основной голкипер его команды квалификацию на лавке и не стоит ли ему в зимнее трансферное окно сменить клуб. Ведь сразу в нескольких источниках появилась информация об интересе, который проявляют к Сафонову турецкие клубы.

Карпин ответил, что Матвей — опытный футболист и сам знает, где и как продолжать карьеру. Сам Сафонов высказал твердое убеждение, что еще не сказал последнее слово в "ПСЖ" и будет бороться за место в основе.

В французской прессе процитировали слова Луиса Кампоса, который занимает в парижском клубе важнейшую должность стратегического советника по спорту. Он несет ответственность за формирование команды. Кампос заявил, что Сафонова покупали у "Краснодара" за 20 миллионов евро и подписывали с ним пятилетний контракт не для того, чтобы расстаться через полтора года, а чтобы Джанлуиджи Доннарумма не почувствовал себя незаменимой звездой.

Менеджеры "ПСЖ" попали в точку. Сафонов не просто навязал конкуренцию итальянскому голкиперу, но и заставил того задуматься о смене команды. Летом итальянец перебрался в "Манчестер Сити", но это не сделало Сафонова вратарем номер один в "ПСЖ", единственным и незаменимым. Хотя он очень быстро освоился в Париже и буквально через несколько месяцев после приезда давал большие интервью на французском языке.

Все дело в двух летних трансферах. У "Лилля" за 40 миллионов евро был куплен (формально - на замену Доннарумме) Люка Шевалье. Еще 15 млн евро были предусмотрены в виде бонусов. Контракт с ним тоже подписали на пять лет. Только дело не в трансферной стоимости конкурента Сафонова. Это в РПЛ, если верить болельщикам, тренеры ставят дорогих легионеров, зажимая доморощенных футболистов. Во французской Лиге 1 играют те, кто сильнее на данный момент. Куда больше проблем для Сафонова создала вторая летняя покупка парижан.

У английского "Борнмута" за рекордные 63 млн евро был куплен защитник сборной Украины Илья Забарный, воспитанник киевского "Динамо". Он стал самым дорогим центральным защитником в составе "ПСЖ" за всю историю. Сразу же после этого трансфера в украинской прессе и в украинских сегментах интернета развернулась настоящая истерия. Забарный вынужден был оправдываться. Мол, ему обещали, что Сафонова в команде не будет. После того как оказалось, что будет, Забарный снова оправдывался и объяснял, что никаких отношений с россиянином кроме профессиональных не поддерживает.

На старте сезона ворота "ПСЖ" во всех турнирах защищал Шевалье. Тренер парижан Луис Энрике не зря получил приз лучшего тренера мира по версии ФИФА. Он постоянно слышал вопросы на тему табели о рангах среди голкиперов и неизменно отвечал: "У нас есть три сильных вратаря: Шевалье, Сафонов и Ренато Марин. Все надежны и все готовы играть". Ну, а французскому новобранцу, по мнению тренера, нужно было побыстрее освоиться в команде. Вот и получал Люка место в основе.

Сафонов терпеливо ждал

И получил шанс только в 15-м туре чемпионата Франции после того как Шевалье получил травму. Перед игрой с "Ренном" на портале France24 была опубликована интересная статья о Сафонове. Объективно отметив, что Шевалье далеко не всегда был безупречен, французские журналисты вспомнили, что и дебют российского голкипера состоялся после того как Доннарумма получил травму.

"Спокойный, доброжелательный и не склонный поддаваться психологическому давлению Сафонов всегда готов помочь команде", - отметили французские журналисты.

"Он очень хороший вратарь и человек, который очень много работает", - охарактеризовал своего российского одноклубника нападающий Дезере Дуэ.

И свой шанс использовал на сто процентов

"ПСЖ" разгромил "Ренн", который шел в пятерке сильнейших, со счетом 5:0. Забарный на эту игру даже не был заявлен. Через четыре дня парижане проводили матч Лиги чемпионов в Бильбао. "Забытые ощущения - игры через три дня на четвертый!" - написал в своем телеграм-канале Сафонов. И снова он сохранил свои ворота в неприкосновенности, позволив "ПСЖ" увезти очко из Страны Басков, где играть всегда нелегко. Забарный вышел на замену на 46-й минуте. В 16-м туре Лиги 1 российский и украинский легионеры вышли в стартовом составе и провели на поле вместе 90 минут. "ПСЖ" встречался на выезде с "Метцем", замыкающим турнирную таблицу. Хотя в этом матче Сафонов и пропустил два мяча, но парижане победили, а к игре российского голкипера больших претензий ни у кого не было. А вот французские журналисты игру Забарного против "Метца" раскритиковали. В финале Межконтинентального Кубка он остался в запасе, и на поле так и не вышел.

Сафонов вышел с первых минут четвертый матч подряд. В основное время работы у Матвея было немного и с игры он не пропустил. Счет в этой встрече открыл другой наш хороший знакомый, Хвича Кварацхелия. Во начале второго тайма после вмешательства системы VAR в ворота парижан был назначен пенальти. К "точке" вышел Жоржиньо. Итальянский бразилец (или бразильский итальянец) пробил в своей традиционной манере, с подпрыгиванием перед ударом - и переиграл Сафонова. В конце основного времени форвард парижан Маркиньос мог решить судьбу встречи одним ударом, но не попал в ворота из убойной позиции. Дело дошло не только до дополнительного времени, но и до серии пенальти.

И вот тут настал звездный час Сафонова, который отразил четыре 11-метровых подряд.

Французская газета L’Equipe в онлайн-репортаже не скупилась на восклицательные знаки, описывая вратарские подвиги Сафонова. Его партнеры могли бы и не доводить дело до пятого удара, но, видимо, решили устроить Матвею настоящий вратарский бенефис. После того как Сафонов переиграл Эвертона Араужо и на этом серия пенальти была завершена со счетом 2:1 в пользу "ПСЖ", ведущая французская спортивная газета написала: "Париж на шестом небе от счастья!" Партнеры по команде отправили Сафонова в катарское небо чуть пониже, но признали его настоящим героем матча.

Станет основным в "ПСЖ"?