"Нью-Йорк Никс" впервые выиграл Кубок НБА
Клуб "Нью-Йорк Никс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в финальном матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Нью-Йорк Никс" обыграл "Сан-Антонио Сперс" и стал обладателем Кубка НБА