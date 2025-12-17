Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Йорк Никс" впервые выиграл Кубок НБА - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Баскетбол
 
07:36 17.12.2025
"Нью-Йорк Никс" впервые выиграл Кубок НБА
"Нью-Йорк Никс" впервые выиграл Кубок НБА
Клуб "Нью-Йорк Никс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в финальном матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
спорт, лас-вегас, о джи ануноби, карл-энтони таунс, джейлен брансон, сан-антонио спёрс, нью-йорк никс, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Спорт, Лас-Вегас, О Джи Ануноби, Карл-Энтони Таунс, Джейлен Брансон, Сан-Антонио Спёрс, Нью-Йорк Никс, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Клуб "Нью-Йорк Никс" обыграл "Сан-Антонио Спёрс" в финальном матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лас-Вегасе завершилась со счетом 124:113 (28:30, 31:31, 30:33, 35:19). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Никс" Оу Джи Ануноби, в активе которого 28 очков. Его партнер по команде Карл-Энтони Таунс (16 очков, 11 подборов) оформил дабл-дабл. В составе проигравших больше всех очков набрал Дилан Харпер (21), дабл-дабл на счету Стефона Касла (15 очков, 12 передач).
Самым ценным игроком турнира признан разыгрывающий нью-йоркской команды Джейлен Брансон.
Кубок НБА прошел в третий раз, "Никс" впервые стали победителями турнира. До этого побеждали "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Милуоки Бакс". Каждый игрок "Нью-Йорка" получит за победу более 500 тысяч долларов.
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
"Даллас" проиграл "Юте" в матче НБА, несмотря на 42 очка 18-летнего Флэгга
16 декабря, 08:57
 
БаскетболСпортЛас-ВегасО Джи АнунобиКарл-Энтони ТаунсДжейлен БрансонСан-Антонио СпёрсНью-Йорк НиксЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
