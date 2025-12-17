"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом

Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Зак Хайман (12-я минута), Коннор Макдэвид (12, 59), Мэтт Савуа (25), Эван Бушар (30) и российский нападающий Василий Подколзин (47). У "Пингвинз" отличились Томми Новак (20), Эрик Карлссон (27), Брайан Раст (57) и Дэнтон Хайнен (60).

Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер и достиг, а также преодолел отметку в 1000 очков за карьеру в чемпионатах НХЛ. Драйзайтль стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до этой отметки.