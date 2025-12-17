https://ria.ru/20251217/khokkey-2062530973.html
"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом
"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом
"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом
Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Зак Хайман (12-я минута), Коннор Макдэвид (12, 59), Мэтт Савуа (25), Эван Бушар (30) и российский нападающий Василий Подколзин (47). У "Пингвинз" отличились Томми Новак (20), Эрик Карлссон (27), Брайан Раст (57) и Дэнтон Хайнен (60).
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы.
Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер и достиг, а также преодолел отметку в 1000 очков за карьеру в чемпионатах НХЛ. Драйзайтль стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до этой отметки.
"Эдмонтон" одержал третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Питтсбург" потерпел шестое поражение подряд.