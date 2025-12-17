Рейтинг@Mail.ru
"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом
06:18 17.12.2025
"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом
Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург", Подколзин отметился голом

"Эдмонтон" обыграл "Питтсбург" в матче НХЛ, Подколзин отметился голом

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Хоккеисты "Эдмонтон Ойлерз" обыграли "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
17 декабря 2025 • начало в 03:30
Завершен
Питтсбург
4 : 6
Эдмонтон
19:15 • Томас Новак
(Энтони Манта)
26:24 • Эрик Карлссон
(Сидней Кросби, Рикард Ракелл)
56:51 • Брайан Раст
(Энтони Манта, Эрик Карлссон)
59:46 • Дантон Хейнен
(Томас Новак, Райан Ши)
11:38 • Зак Хайман
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
11:52 • Коннор Макдэвид
(Леон Драйзайтль, Эван Бушар)
24:35 • Мэтью Савойя
(Алек Регула, Маттиас Янмарк-Нюлен)
29:36 • Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
46:47 • Василий Подколзин
(Леон Драйзайтль, Маттиас Экхольм)
58:41 • Коннор Макдэвид
(Зак Хайман)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Питтсбурге, завершилась победой гостей со счетом 6:4 (2:1, 2:1, 2:2). В составе "Эдмонтона" шайбы забросили Зак Хайман (12-я минута), Коннор Макдэвид (12, 59), Мэтт Савуа (25), Эван Бушар (30) и российский нападающий Василий Подколзин (47). У "Пингвинз" отличились Томми Новак (20), Эрик Карлссон (27), Брайан Раст (57) и Дэнтон Хайнен (60).
Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин пропустил матч из-за травмы.
Немецкий нападающий "Эдмонтона" Леон Драйзайтль оформил ассистентский покер и достиг, а также преодолел отметку в 1000 очков за карьеру в чемпионатах НХЛ. Драйзайтль стал первым хоккеистом из Германии, кому удалось добраться до этой отметки.
"Эдмонтон" одержал третью победу в последних четырех матчах чемпионата НХЛ. "Питтсбург" потерпел шестое поражение подряд.
