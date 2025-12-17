Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал Межконтинентального кубка

Встреча между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес пройдет в среду в Эр-Райяне (Катар) и начнется в 20:00 по московскому времени. Сафонов последние три матча он выходил в старте "ПСЖ", в двух из которых отстоял на ноль, а в игре 16-го тура Лиги 1 против "Меца" (3:2) пропустил два мяча. При этом, основной голкипер французского клуба Люка Шевалье, ранее получивший травму, остался на скамейке запасных, как и украинский защитник Илья Забарный.