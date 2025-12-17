Рейтинг@Mail.ru
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал Межконтинентального кубка
Футбол
 
18:59 17.12.2025 (обновлено: 19:28 17.12.2025)
Сафонов вошел в стартовый состав "ПСЖ" на финал Межконтинентального кубка
спорт, катар, матвей сафонов, фламенго, краснодар, лига чемпионов уефа, суперкубок франции, чемпионат франции по футболу (лига 1)
© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский голкипер Матвей Сафонов вошел в стартовый состав французского "ПСЖ" на финальный матч Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго", сообщается на сайте футбольного клуба.
Встреча между действующим победителем Лиги чемпионов и Кубка Либертадорес пройдет в среду в Эр-Райяне (Катар) и начнется в 20:00 по московскому времени. Сафонов последние три матча он выходил в старте "ПСЖ", в двух из которых отстоял на ноль, а в игре 16-го тура Лиги 1 против "Меца" (3:2) пропустил два мяча. При этом, основной голкипер французского клуба Люка Шевалье, ранее получивший травму, остался на скамейке запасных, как и украинский защитник Илья Забарный.
Стартовый состав "ПСЖ" выглядит следующим образом: Сафонов (вратарь), Уоррен Заир-Эмери, Маркиньос (капитан), Вильян Пачо, Нуно Мендеш, Витинья, Фабиан Руис, Жуан Невеш, Ли Кан Ин, Дезире Дуэ, Хвича Кварацхелия.
С первых минут за "Фламенго" сыграют: Агустин Росси (вратарь), Гильермо Варела, Лео Ортис, Лео Перейра, Алекс Сандро, Эрик, Жоржиньо, Джорджиан де Арраскаэта, Хорхе Карраскаль, Гонсало Плата, Бруно Энрике (капитан).
Сафонову 26 лет. Он перешел в "ПСЖ" из "Краснодара" летом 2024 года. В дебютном сезоне он принял участие в 17 матчах в различных турнирах. Вместе с парижанами Сафонов выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также стал обладателем кубка Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА.
