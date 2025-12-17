Рейтинг@Mail.ru
Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:34 17.12.2025 (обновлено: 11:01 17.12.2025)
https://ria.ru/20251217/dinamo-2062560703.html
Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо"
Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо" - РИА Новости Спорт, 17.12.2025
Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо"
Вячеслав Козлов утвержден на посту главного тренера московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 17.12.2025
2025-12-17T10:34:00+03:00
2025-12-17T11:01:00+03:00
хоккей
спорт
вячеслав козлов
алексей кудашов
континентальная хоккейная лига (кхл)
хк динамо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056469408_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_29d6d59ee3b54c4f672012aba44d8eb5.jpg
/20251216/galimov-2062500871.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056469408_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_bcc8c085856ddf0cf250103958e85069.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, вячеслав козлов, алексей кудашов, континентальная хоккейная лига (кхл), хк динамо
Хоккей, Спорт, Вячеслав Козлов, Алексей Кудашов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ХК Динамо
Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо"

Вячеслава Козлова утвердили на пост главного тренера московского "Динамо"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо М" - "Сибирь" (Новосибирск)
Хоккей. КХЛ. Динамо М - Сибирь (Новосибирск) - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Динамо М" - "Сибирь" (Новосибирск). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вячеслав Козлов утвержден на посту главного тренера московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он принял команду 17 ноября в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Алексея Кудашова. Под руководством 53-летнего Козлова "Динамо" стартовало с двух поражений, а затем выдало серию из семи побед и с 48 очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
1 : 0
Спартак Москва
43:18 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Козлов вернулся в тренерский штаб "Динамо" в сентябре, в роли ассистента специалист работал с "бело-голубыми" с 2021 года по май 2025-го. Он во второй раз получил должность главного тренера, до этого он возглавлял воскресенский "Химик" и входил в тренерский штаб московского "Спартака", омского "Авангарда" и пекинского "Куньлунь Ред Стар".
В качестве игрока Козлов представлял "Химик" (позднее "Атлант"), ЦСКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев", "Динамо" и "Спартак". В Национальной хоккейной лиге выступал за "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сейбрз" и "Атланту Трэшерз". В составе сборной СССР становился бронзовым призером чемпионата мира (1991).
Ансель Галимов - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Галимов подписал полноценный контракт с "Динамо"
16 декабря, 22:50
 
ХоккейСпортВячеслав КозловАлексей КудашовКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Адмирал
    3
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Уралмаш
    ЦСКА
    64
    86
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Металлург Мг
    1
    6
  • Волейбол
    Завершен
    Белогорье
    Динамо Москва
    0
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    Локомотив-Кубань
    98
    69
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Виртус
    68
    86
  • Баскетбол
    Завершен
    Баскония
    Монако
    85
    73
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала