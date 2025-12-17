Козлова утвердили главным тренером московского "Динамо"

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Вячеслав Козлов утвержден на посту главного тренера московского "Динамо", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Он принял команду 17 ноября в качестве исполняющего обязанности главного тренера после отставки Алексея Кудашова. Под руководством 53-летнего Козлова "Динамо" стартовало с двух поражений, а затем выдало серию из семи побед и с 48 очками занимает четвертое место в таблице Западной конференции.
Козлов вернулся в тренерский штаб "Динамо" в сентябре, в роли ассистента специалист работал с "бело-голубыми" с 2021 года по май 2025-го. Он во второй раз получил должность главного тренера, до этого он возглавлял воскресенский "Химик" и входил в тренерский штаб московского "Спартака", омского "Авангарда" и пекинского "Куньлунь Ред Стар".
В качестве игрока Козлов представлял "Химик" (позднее "Атлант"), ЦСКА, казанский "Ак Барс", уфимский "Салават Юлаев", "Динамо" и "Спартак". В Национальной хоккейной лиге выступал за "Детройт Ред Уингз", "Баффало Сейбрз" и "Атланту Трэшерз". В составе сборной СССР становился бронзовым призером чемпионата мира (1991).
