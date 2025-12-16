ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая прошла во вторник в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). У победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (7-я минута), Джереми Рой (19), Прохор Полтапов (21) и Денис Гурьянов (33). Голы хозяев на счету Антона Бурдасова (25) и Артура Тянулина (34).

Армейцы одержали третью победу в трех матчах против "Лады" в текущем сезоне.