ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
лада
джереми рой
павел карнаухов
денис гурьянов
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). У победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (7-я минута), Джереми Рой (19), Прохор Полтапов (21) и Денис Гурьянов (33). Голы хозяев на счету Антона Бурдасова (25) и Артура Тянулина (34).
Армейцы одержали третью победу в трех матчах против "Лады" в текущем сезоне.
ЦСКА одержал третью победу подряд и с 39 очками занимает восьмую позицию в таблице Западной конференции, где потерпевшая пятое поражение подряд "Лада" (23 очка) идет десятой. Столичная команда 18 декабря нанесет визит ярославскому "Локомотиву", тольяттинцы днем позже на выезде встретятся с "Шанхайскими драконами".