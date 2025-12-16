Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
Хоккей
 
20:32 16.12.2025
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ
Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
/20251216/barys-2062477943.html
Хоккей, Лада, Джереми Рой, Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
Хоккей, Спорт, Лада, Джереми Рой, Павел Карнаухов, Денис Гурьянов, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА
ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в КХЛ

ЦСКА третий раз в сезоне обыграл "Ладу" в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА одержал победу над тольяттинской "Ладой" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла во вторник в Тольятти, закончилась победой гостей со счетом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). У победителей шайбы забросили Павел Карнаухов (7-я минута), Джереми Рой (19), Прохор Полтапов (21) и Денис Гурьянов (33). Голы хозяев на счету Антона Бурдасова (25) и Артура Тянулина (34).
Армейцы одержали третью победу в трех матчах против "Лады" в текущем сезоне.
ЦСКА одержал третью победу подряд и с 39 очками занимает восьмую позицию в таблице Западной конференции, где потерпевшая пятое поражение подряд "Лада" (23 очка) идет десятой. Столичная команда 18 декабря нанесет визит ярославскому "Локомотиву", тольяттинцы днем позже на выезде встретятся с "Шанхайскими драконами".
"Барыс" одержал победу над "Автомобилистом" в КХЛ
Хоккей
 
