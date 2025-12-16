Рейтинг@Mail.ru
Тер Штеген впервые с мая сыграет за "Барселону"
Футбол
 
22:38 16.12.2025
Тер Штеген впервые с мая сыграет за "Барселону"
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вошел в стартовый состав команды на матч Кубка Испании против "Гвадалахары"
Тер Штеген впервые с мая сыграет за "Барселону"

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген
© твиттер Марка-Андре тер Штегена
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вошел в стартовый состав команды на матч Кубка Испании против "Гвадалахары", сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети Х.
Встреча 1/16 финала Кубка Испании пройдет во вторник в Гвадалахаре и начнется в 23:30 мск.
В последний раз тер Штеген играл за "Барселону" в мае, в матче чемпионата Испании против "Вильярреала" (2:3). С сентября 2024 года немецкий вратарь сыграл за клуб два матча, он пропускал игры из-за травм и конфликтов с тренерским штабом и руководством клуба.
Тер Штегену 33 года. Он выступает в составе "Барселоны" с лета 2014 года и всего сыграл за "сине-гранатовых" 422 матча, выиграв с клубом Лигу чемпионов, шесть чемпионатов и шесть Кубков Испании, а также два Суперкубка страны.
