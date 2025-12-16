https://ria.ru/20251216/shtegen-2062499551.html
Тер Штеген впервые с мая сыграет за "Барселону"
Немецкий вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген вошел в стартовый состав команды на матч Кубка Испании против "Гвадалахары", сообщается в аккаунте... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
