"Лос-Анджелес" проиграл "Далласу" в матче НХЛ, несмотря на гол Кузьменко

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Даллас Старз" одержал победу над "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Далласе завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (0:0, 1:1, 3:0). В составе победителей шайбы забросили Мэтт Дюшен (36-я минута), Оскар Бек (47), Микко Рантанен (57) и Уайатт Джонстон (60). У "Лос-Анджелеса" отличился российский нападающий Андрей Кузьменко (32).
16 декабря 2025 • начало в 04:00
Завершен
35:42 • Мэтт Дюшен
(Микко Рантанен, Уайтт Джонстон)
46:12 • Оскар Бек
56:11 • Микко Рантанен
59:28 • Уайтт Джонстон
31:03 • Андрей Кузьменко
В активе 29-летнего Кузьменко 9 очков (5 голов + 4 передачи) в 27 матчах текущего сезона. В составе "Далласа" 23-ю игру в сезоне провел 31-летний защитник Илья Любушкин.
"Даллас", набравший 49 очков, занимает второе место в таблице Центрального дивизиона. "Лос-Анджелес" с 37 баллами идет третьим в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Даллас" сыграет с "Сан-Хосе Шаркс" на льду соперника 19 декабря. Днем раньше "Кингз" в гостях встретятся с "Флоридой Пантерз".
В другом матче "Нэшвилл Предаторз" одержал гостевую победу над "Сент-Луис Блюз" - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1). В составе хозяев автором голевой передачи стал российский нападающий Павел Бучневич. Его одноклубник форвард Алексей Торопченко не отметился результативными действиями. В составе гостей участие в игре принял нападающий Федор Свечков.