"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" одержала победу над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась в пользу гостей со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей отличились Сэм Райнхарт (3-я, 39-я минуты), Антон Лунделль (4), Брэд Маршан (32) и Картер Верхеги (47). У "Тампы" шайбы забросили Макс Крозье (40) и Янис Мозер (43).
16 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
39:27 • Maxwell Crozier
42:11 • Янис Жером Мозер
02:16 • Сэм Райнхарт
03:48 • Антон Лунделль
(Увис Янис Балинскис, Сет Джонс)
31:48 • Брэд Маршанд
38:08 • Сэм Райнхарт
(Маки Самоскевич)
46:37 • Картер Верхаг
(Увис Янис Балинскис)
Голкипер "Флориды" россиянин Сергей Бобровский отразил 26 бросков и был признан второй звездой матча. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров не отметился результативными действиями.
"Флорида", набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где с 39 баллами лидирует "Тампа".
В следующем матче "Флорида" примет "Лос-Анджелес Кингз" в ночь на 18 декабря по московскому времени. "Тампа" сутки спустя сыграет с этим же клубом на домашнем льду.
В другом матче "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду уступил "Анахайм Дакс" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). Российский форвард хозяев Артемий Панарин не отметился результативными действиями, как и защитник Владислав Гавриков, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. В составе гостей шайбу забросил россиянин Павел Минтюков. "Оттава Сенаторз" одержала выездную победу над "Виннипег Джетс" в овертайме - 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). Защитник столичного клуба Артем Зуб и форвард хозяев Владислав Наместников очков не набрали.
