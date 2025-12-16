Рейтинг@Mail.ru
"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского
Хоккей
 
07:41 16.12.2025 (обновлено: 07:53 16.12.2025)
"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского
"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского
"Флорида Пантерз" одержала победу над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.12.2025
хоккей
спорт
сэм райнхарт
сергей бобровский
антон лунделль
флорида пантерз
тампа-бэй лайтнинг
лос-анджелес кингз
спорт, сэм райнхарт, сергей бобровский, антон лунделль, флорида пантерз, тампа-бэй лайтнинг, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сэм Райнхарт, Сергей Бобровский, Антон Лунделль, Флорида Пантерз, Тампа-Бэй Лайтнинг, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Флорида" обыграла "Тампу" в матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского

"Флорида" обыграла "Тампу" в гостевом матче НХЛ благодаря 26 сейвам Бобровского

Голкипер "Флориды Пантерз" Сергей Бобровский
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
© Фото : Социальные сети "Флориды Пантерз"
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. "Флорида Пантерз" одержала победу над командой "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Тампе завершилась в пользу гостей со счетом 5:2 (2:0, 2:1, 1:1). В составе победителей отличились Сэм Райнхарт (3-я, 39-я минуты), Антон Лунделль (4), Брэд Маршан (32) и Картер Верхеги (47). У "Тампы" шайбы забросили Макс Крозье (40) и Янис Мозер (43).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 декабря 2025 • начало в 03:00
Завершен
Тампа-Бэй
2 : 5
Флорида
39:27 • Maxwell Crozier
(Оливер Бьеркстранд, Брэйден Пойнт)
42:11 • Янис Жером Мозер
(Брэйден Пойнт, Даррен Рэддиш)
02:16 • Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад)
03:48 • Антон Лунделль
(Увис Янис Балинскис, Сет Джонс)
31:48 • Брэд Маршанд
(Картер Верхаг, Аарон Экблад)
38:08 • Сэм Райнхарт
(Маки Самоскевич)
46:37 • Картер Верхаг
(Увис Янис Балинскис)
Голкипер "Флориды" россиянин Сергей Бобровский отразил 26 бросков и был признан второй звездой матча. Нападающий "Тампы" Никита Кучеров не отметился результативными действиями.
"Флорида", набрав 36 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, где с 39 баллами лидирует "Тампа".
В следующем матче "Флорида" примет "Лос-Анджелес Кингз" в ночь на 18 декабря по московскому времени. "Тампа" сутки спустя сыграет с этим же клубом на домашнем льду.
В другом матче "Нью-Йорк Рейнджерс" на своем льду уступил "Анахайм Дакс" - 1:4 (0:0, 1:1, 0:3). Российский форвард хозяев Артемий Панарин не отметился результативными действиями, как и защитник Владислав Гавриков, а голкипер Игорь Шестеркин отразил 25 бросков. В составе гостей шайбу забросил россиянин Павел Минтюков. "Оттава Сенаторз" одержала выездную победу над "Виннипег Джетс" в овертайме - 3:2 (0:0, 1:2, 1:0, 1:0). Защитник столичного клуба Артем Зуб и форвард хозяев Владислав Наместников очков не набрали.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Маршан назвал Бобровского лучшим вратарем НХЛ
14 декабря, 12:37
 
Хоккей
 
