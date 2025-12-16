Рейтинг@Mail.ru
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА
Футбол
 
20:59 16.12.2025 (обновлено: 21:10 16.12.2025)
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА

ФИФА назвала символическую сборную сезона 2024/2025

© ФК "Барселона"Ламин Ямаль и Педри
© ФК "Барселона"
Ламин Ямаль и Педри. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Испанские игроки "Барселоны" Педри и Ламин Ямаль, а также французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вошли в символическую сборную сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Имена игроков, вошедших в команду, были объявлены во время церемонии The Best FIFA Football Awards, которая прошла во вторник в Дохе (Катар).
Футболистом сезона был объявлен нападающий "ПСЖ" Дембеле. Лучшим главным тренером стал возглавляющий парижскую команду испанец Луис Энрике.
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Усман Дембеле стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Вчера, 20:41
 
Заголовок открываемого материала