https://ria.ru/20251216/futbol-2062488181.html
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА
Испанские игроки "Барселоны" Педри и Ламин Ямаль, а также французский нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле вошли в символическую сборную сезона-2024/25 по РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T20:59:00+03:00
2025-12-16T20:59:00+03:00
2025-12-16T21:10:00+03:00
футбол
спорт
ламин ямаль
педри
пари сен-жермен (псж)
барселона
манчестер сити
усман дембеле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979044909_0:88:1080:696_1920x0_80_0_0_e179fe8bf2c7b74138930ab70e1c7c25.jpg
/20251216/dembele--2062486859.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979044909_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_429be7eb82edbc59f6ef3ddba021ce4e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, ламин ямаль, педри, пари сен-жермен (псж), барселона, манчестер сити, усман дембеле, международная федерация футбола (фифа)
Футбол, Спорт, Ламин Ямаль, Педри, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Барселона, Манчестер Сити, Усман Дембеле, Международная федерация футбола (ФИФА)
Педри, Ямаль и Дембеле вошли в символическую сборную по версии ФИФА
ФИФА назвала символическую сборную сезона 2024/2025