Доннарумма впервые стал лучшим вратарем года по версии ФИФА
Итальянский голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Доннарумма впервые стал лучшим вратарем года по версии ФИФА
ФИФА назвала Доннарумму лучшим вратарем года
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Итальянский голкипер английского "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма признан лучшим вратарем сезона-2024/25 по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщается на сайте организации.
Доннарумма впервые выиграл награду ФИФА лучшему вратарю. В голосовании тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков итальянец опередил Алиссона ("Ливерпуль"), Тибо Куртуа ("Реал"), Эмилиано Мартинеса ("Астон Вилла"), Мануэля Нойера ("Бавария"), Давида Райю ("Арсенал"), Янна Зоммера ("Интер") и Войцеха Щенсного ("Барселона").
В прошедшем сезоне в составе "Пари Сен-Жермен" Доннарумма стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции, дошел до финала клубного чемпионата мира. В сентябре итальянец перешел в "Манчестер Сити". В сентябре Доннарумма получил приз имени Льва Яшина как лучший вратарь сезона по версии журнала France Football
Лучшими болельщиками признаны фанаты иракского "Заху", бросившие на футбольное поле тысячи мягких игрушек, которые позже передали страдающим от болезней детям. Награду FIFA Fair Play Award, вручаемую за образцовое поведение, которое способствует духу честной игры и проявлению сострадания в футбольном сообществе, получил врач немецкого клуба "Ян" из Регенсбурга Андреас Харласс-Нойкинг. Специалист спас болельщику жизнь во время матча.
У женщин приз лучшему вратарю получила англичанка Ханна Хэмптон из "Челси".
Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards пройдет позднее во вторник в Дохе.