Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса
Футбол
 
22:52 16.12.2025
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса
Матч 1/16 финала Кубка Испании между "Гвадалахарой" и "Барселоной" перенесен на полчаса в целях безопасности
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса

Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесен на полчаса из-за проблем на арене

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка Испании между "Гвадалахарой" и "Барселоной" перенесен на полчаса в целях безопасности, сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети Х.
Встреча в Гвадалахаре должна была начаться в 23:00 мск, после решения о переносе стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.
По информации sport.es, решение было принято из-за проблем с проходом на временную трибуну стадиона "Педро Эскартен". На данный момент ожидается прибытие уполномоченного специалиста для организованного доступа на дополнительную трибуну.
