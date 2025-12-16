https://ria.ru/20251216/barsa-2062501330.html
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса
Матч 1/16 финала Кубка Испании между "Гвадалахарой" и "Барселоной" перенесен на полчаса в целях безопасности, сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети... РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-16T22:52:00+03:00
2025-12-16T22:52:00+03:00
2025-12-16T22:52:00+03:00
футбол
кубок испании
барселона
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035639584_103:0:1180:606_1920x0_80_0_0_8d19c95b8a1974f6796905e8d391bae4.png
/20251216/shtegen-2062499551.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0f/2035639584_238:0:1046:606_1920x0_80_0_0_f2bd19958abf2de41b4c752cde987cab.png
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кубок испании, барселона, спорт
Футбол, Кубок Испании, Барселона, Спорт
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесли на полчаса
Матч "Барселоны" в Кубке Испании перенесен на полчаса из-за проблем на арене
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Матч 1/16 финала Кубка Испании между "Гвадалахарой" и "Барселоной" перенесен на полчаса в целях безопасности, сообщается в аккаунте "сине-гранатовых" в соцсети Х.
Встреча в Гвадалахаре должна была начаться в 23:00 мск, после решения о переносе стартовый свисток запланирован на 23:30 мск.
По информации sport.es, решение было принято из-за проблем с проходом на временную трибуну стадиона "Педро Эскартен". На данный момент ожидается прибытие уполномоченного специалиста для организованного доступа на дополнительную трибуну.