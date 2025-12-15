https://ria.ru/20251215/zagitova-2062106706.html
Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС
Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокатилась по льду единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
