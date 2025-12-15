Рейтинг@Mail.ru
12:30 15.12.2025 (обновлено: 14:44 15.12.2025)
Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС
Загитова вошла в Книгу рекордов России, выступив на плавучей АЭС
фигурное катание
россия
певек
чукотка
алина загитова
спорт
россия, певек, чукотка, алина загитова, спорт
Фигурное катание, Россия, Певек, Чукотка, Алина Загитова, Спорт
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова прокатилась по льду единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции "Академик Ломоносов" в Певеке (Чукотка) и вошла в Книгу рекордов России.
По итогам выступления, выполненного в рамках проекта "Сердце Севера", Загитова стала первой, кто выступила на льду на плавучей АЭС, а также совершила самый северный прокат в мире. По словам фигуристки, представители Книги рекордов России присутствовали на палубе станции и зафиксировали достижения.
Загитовой 23 года, она является олимпийской чемпионкой, победительницей чемпионатов мира и Европы.
