"Ювентус" обыграл "Болонью" в матче Серии А - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Футбол
 
01:21 15.12.2025
"Ювентус" обыграл "Болонью" в матче Серии А
спорт, ювентус, болонья, серия а (чемпионат италии по футболу)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол забил Хуан Кабаль (64-я минута). На 69-й минуте красную карточку получил футболист "Болоньи" Торбьерн Хеггем.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
14 декабря 2025 • начало в 22:45
Завершен
Болонья
0 : 1
Ювентус
64‎’‎ • Хуан Кабаль
(Кенан Йылдыз)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Ювентус" (26 очков) вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Болонья" (25) идет строчкой ниже. У лидирующего "Интера" 33 очка.
В следующем матче Серии А "Болонья" 28 декабря примет "Сассуоло", "Ювентус" 20 декабря дома сыграет против "Ромы".
Футболисты Интера - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
"Интер" обыграл "Дженоа" в матче Серии А
14 декабря, 22:07
 
