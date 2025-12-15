https://ria.ru/20251215/yuve-2062017242.html
"Ювентус" обыграл "Болонью" в матче Серии А
"Ювентус" на выезде обыграл "Болонью" в матче 15-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.12.2025
