Юрист не верит, что CAS отменит возможное решение FIDE по России - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
10:44 15.12.2025 (обновлено: 11:05 15.12.2025)
Юрист не верит, что CAS отменит возможное решение FIDE по России
Юрист не верит, что CAS отменит возможное решение FIDE по России

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вряд ли станет отменять возможное решение Международной шахматной федерации (FIDE) о допуске взрослых российских и белорусских шахматистов к командным турнирам только в нейтральном статусе, поскольку аналогичная практика уже применяется в других видах спорта.
В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).
"Понятно, что, скорее всего, решение FIDE будет таким: взрослые спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, поскольку этот вопрос передан на рассмотрение совету FIDE, который это рекомендовал, а также МОК, который также рекомендовал именно такой подход. После этого можно обратиться в суд и оспорить решение в CAS, однако шансы отстоять свою позицию никто не сможет точно оценить - это будет зависеть от того, какие арбитры будут рассматривать дело", - сказала Анцелиович.
"Сейчас существует тенденция допускать россиян в нейтральном статусе, что видно по зимним видам спорта. Поэтому, скорее всего, CAS вряд ли будет менять решение, если речь пойдет именно о нейтральном статусе. Однако многое будет зависеть от того, какие три арбитра будут рассматривать дело и каких взглядов они придерживаются",- добавил собеседник агентства.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Филатов заявил, что рад решению FIDE обратиться в МОК
Спорт Анна Анцелиович Аркадий Дворкович Международная федерация шахмат (FIDE) Спортивный арбитражный суд (CAS) Международный олимпийский комитет (МОК) Шахматы
 
