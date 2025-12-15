Юрист не верит, что CAS отменит возможное решение FIDE по России

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила РИА Новости, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вряд ли станет отменять возможное решение Международной шахматной федерации (FIDE) о допуске взрослых российских и белорусских шахматистов к командным турнирам только в нейтральном статусе, поскольку аналогичная практика уже применяется в других видах спорта.

В воскресенье генассамблея FIDE проголосовала сначала за резолюцию, предложенную Федерацией шахмат России (ФШР), которая предполагала снятие всех санкций с шахматистов России и Белоруссии, включая снятие запрета на участие в командных турнирах под национальным флагом. Затем генассамблея поддержала и проект резолюции, предложенный советом FIDE, в нем предполагался допуск российских и белорусских юниоров до индивидуальных и командных турниров с национальной символикой, а также участие взрослых сборных России и Белоруссии в командных турнирах, но в нейтральном статусе. В связи с тем, что эти резолюции противоречили друг другу, президент FIDE Аркадий Дворкович объявил перерыв для юридических консультаций, а после заявил, что окончательное решение примет совет FIDE в консультациях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

« "Понятно, что, скорее всего, решение FIDE будет таким: взрослые спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, поскольку этот вопрос передан на рассмотрение совету FIDE, который это рекомендовал, а также МОК, который также рекомендовал именно такой подход. После этого можно обратиться в суд и оспорить решение в CAS, однако шансы отстоять свою позицию никто не сможет точно оценить - это будет зависеть от того, какие арбитры будут рассматривать дело", - сказала Анцелиович.

"Сейчас существует тенденция допускать россиян в нейтральном статусе, что видно по зимним видам спорта. Поэтому, скорее всего, CAS вряд ли будет менять решение, если речь пойдет именно о нейтральном статусе. Однако многое будет зависеть от того, какие три арбитра будут рассматривать дело и каких взглядов они придерживаются",- добавил собеседник агентства.