Команда Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по волейболу сидя
Волейбол
 
18:00 15.12.2025
Команда Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по волейболу сидя
Команда Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по волейболу сидя
Команда Санкт-Петербурга стала победительницей всероссийских соревнований "ДоброFON чемпионат России по волейболу сидя, финал "Лига героев" в Алексине, сообщает РИА Новости Спорт, 15.12.2025
волейбол
2025
Новости
Волейбол

Команда Санкт-Петербурга выиграла чемпионат России по волейболу сидя

Команда Санкт-Петербурга стала чемпионом России по волейболу сидя
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Команда Санкт-Петербурга стала победительницей всероссийских соревнований "ДоброFON чемпионат России по волейболу сидя, финал "Лига героев" в Алексине, сообщает пресс-служба организаторов соревнований.
В финале петербургская команда обыграла команду Красноярского края со счетом 3:0. Третье место заняли представители Республики Башкортостан.
В торжественной церемонии награждения и закрытия приняли участие президент Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) Андрей Строкин, директор РУТБ "ОКА" Иван Сидоркин и старший тренер спортивной сборной команды РФ по волейболу сидя Александр Овсянников.
"При поддержке благотворительной программы "ДоброFON" федерация уже традиционно проводит ряд мероприятий, направленных на вовлечение ветеранов СВО, получивших ранения и травмы, в занятия физической культурой и спортом. Среди таких значимых мероприятий — Всероссийские соревнования "ДоброFON чемпионат России по волейболу сидя, финал "Лига героев". Надеемся, что дальнейшее плодотворное сотрудничество с благотворительной программой "ДоброFON" позволит ветеранам специальной военной операции продолжать активно заниматься физической культурой и спортом, совершенствовать спортивное мастерство", - сказал Строкин.
© Фото : Пресс-служба FonbetНаграждения участника ЧР по волейболу сидя
В ноябре на полях форума "Россия - спортивная держава" Федерация ПОДА и Fonbet продлили на 2026 год соглашение, по условиям которого букмекер поддержит проведение двух турниров серии "Лига Героев", участники которых - ветераны СВО.
"Развитие и поддержка инклюзивного спорта - одно из ключевых направлений нашей благотворительной программы "ДоброFON". Наши партнеры из федерации ПОДА прилагают огромные усилия, развивая соревнования в различных дисциплинах и категориях, которые помогают спортсменам-паралимпийцам не просто совершенствовать свое спортивное мастерство, но и социально адаптироваться. Последнее особенно актуально для ветеранов СВО, и мы и дальше будем оказывать поддержку турнирам и соревнованиям в рамках серии "Лига героев", - сказал управляющий акционер Fonbet Валентин Голованов.
 
