Рейтинг@Mail.ru
"Адмирал" отправил в отставку главного тренера - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:43 15.12.2025 (обновлено: 10:49 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/tambiev-2062068506.html
"Адмирал" отправил в отставку главного тренера
"Адмирал" отправил в отставку главного тренера - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
"Адмирал" отправил в отставку главного тренера
Владивостокский "Адмирал" отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T10:43:00+03:00
2025-12-15T10:49:00+03:00
хоккей
спорт
леонид тамбиев
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924516130_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_d311760d91ae15642dd3e7d978bdffea.jpg
/20251209/esmantovich-2060834261.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924516130_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_915611f0306c2e9bcde94b58aebcf701.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, леонид тамбиев, адмирал, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Леонид Тамбиев, Адмирал, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Адмирал" отправил в отставку главного тренера

Клуб КХЛ "Адмирал" отправил в отставку главного тренера Тамбиева

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛеонид Тамбиев и хоккеисты "Адмирала"
Леонид Тамбиев и хоккеисты Адмирала - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 55-летним специалистом расторгнуто по инициативе клуба. 6 декабря "Адмирал" сообщил об отстранении Тамбиева от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.
«
"На посту главного тренера Леонид Григорьевич провел 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф. Хоккейный клуб "Адмирал" благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Тамбиев возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" потерпел четыре поражения подряд.
Павел Карнаухов - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Президент ЦСКА недоволен местом команды в таблице КХЛ
9 декабря, 14:49
 
ХоккейСпортЛеонид ТамбиевАдмиралКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала