"Адмирал" отправил в отставку главного тренера
Владивостокский "Адмирал" отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T10:43:00+03:00
2025-12-15T10:43:00+03:00
2025-12-15T10:49:00+03:00
хоккей
спорт
леонид тамбиев
адмирал
континентальная хоккейная лига (кхл)
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Владивостокский "Адмирал" отправил в отставку главного тренера Леонида Тамбиева, сообщается в Telegram-канале команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение с 55-летним специалистом расторгнуто по инициативе клуба. 6 декабря "Адмирал" сообщил об отстранении Тамбиева от работы в связи с неудовлетворительными результатами команды. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Ильнур Гизатуллин.
«
"На посту главного тренера Леонид Григорьевич провел 269 матчей, одержал 109 побед при 160 поражениях. Он стал первым тренером, который вывел дальневосточную команду во второй раунд плей-офф. Хоккейный клуб "Адмирал" благодарит Леонида Григорьевича за работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении клуба.
Тамбиев возглавил "Адмирал" в ноябре 2021 года. Лучшим результатом команды под руководством специалиста стал выход во второй раунд розыгрыша Кубка Гагарина сезона-2022/23. В нынешнем регулярном чемпионате "Адмирал" с 28 очками в 32 матчах занимает предпоследнее, 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Адмирал" потерпел четыре поражения подряд.