Соболенко вновь признали теннисисткой года по версии WTA - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Теннис
 
18:24 15.12.2025 (обновлено: 18:51 15.12.2025)
Соболенко вновь признали теннисисткой года по версии WTA
Соболенко вновь признали теннисисткой года по версии WTA - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Соболенко вновь признали теннисисткой года по версии WTA
Первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко второй раз подряд признали лучшим игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). РИА Новости Спорт, 15.12.2025
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко второй раз подряд признали лучшим игроком года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA).
Соболенко получила почти 80% голосов СМИ после сезона, в котором выиграла четыре титула, сыграла в девяти финалах и установила новый рекорд по сумме призовых за сезон (более 15 млн долларов). Соболенко весь год занимала первое место в мировом рейтинге WTA, финишировав на его вершине второй сезон подряд.
Парой года признаны чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд. Наибольшего прогресса, по мнению WTA, достигла представительница США Аманда Анисимова, а игроком, совершившим самое впечатляющее возвращение, названа швейцарка Белинда Бенчич. Новичком года стала 19-летняя канадка Виктория Мбоко.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Мирра Андреева признана теннисисткой года в России
13 декабря, 19:33
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоКатерина СиняковаАманда АнисимоваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
