Рейтинг@Mail.ru
Лучший клуб Европы обвинили в русофобии. Куда пропал Сафонов на фото? - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:32 15.12.2025 (обновлено: 14:42 15.12.2025)
https://ria.ru/20251215/safonov-2062140401.html
Лучший клуб Европы обвинили в русофобии. Куда пропал Сафонов на фото?
Лучший клуб Европы обвинили в русофобии. Куда пропал Сафонов на фото? - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Лучший клуб Европы обвинили в русофобии. Куда пропал Сафонов на фото?
Несмотря на улучшение положения российского голкипера Матвея Сафонова в стане французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", наш спортсмен снова невольно... РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T14:32:00+03:00
2025-12-15T14:42:00+03:00
футбол
спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
матвей сафонов
вокруг спорта
пари сен-жермен (псж)
скандал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062119467_0:173:3072:1901_1920x0_80_0_0_afb1963e9fdab3bab1ae50ea113f8e43.jpg
/20251214/safonov-2061901299.html
/20251213/safonov-2061893626.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0f/2062119467_171:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e47fb619990a9e676180ed771cec2370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, матвей сафонов, вокруг спорта, пари сен-жермен (псж), скандал
Футбол, Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Матвей Сафонов, Вокруг спорта, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), скандал
Лучший клуб Европы обвинили в русофобии. Куда пропал Сафонов на фото?

Матвей Сафонов заявил, что сам спрятался на командном фото "Пари Сен-Жермен"

© Getty Images / Eurasia Sport ImagesФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Getty Images / Eurasia Sport Images
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Андрей Васильчин. Несмотря на улучшение положения российского голкипера Матвея Сафонова в стане французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", наш спортсмен снова невольно очутился в центре скандала. Сегодня СМИ начали сообщать, что пресс-служба команды по неизвестной причине удалила россиянина с групповой фотографии игроков у самолета, который вместе с парижанами вылетел в Катар. Там победители Лиги чемпионов в среду встретятся в финале Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенго"… И именно Матвея, который может сыграть 17 декабря в основе, на фотографии не оказалось.
Впрочем, внимательные подписчики разглядели, что на самом деле российский голкипер стоял за одноклубниками Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье, однако "был замазан в фоторедакторе". Но если вратаря и убирали со снимка, то халтурно, ведь на заднем плане осталась видна черная кроссовка, не дающая нам возможности говорить об изначальном отсутствии Сафонова на командном снимке "ПСЖ".
Зачем так поступать, непонятно. Мало того, что у Сафонова нет конфликта с украинским одноклубником Ильей Забарным, так еще и Матвей в трех последних матчах был первым номером команды. Что по осени было сложно вообразить — совсем не верил тренерский штаб в воспитанника "Краснодара".
Прошлый сезон стал для Матвея успешным в плане трофеев: золото чемпионата Франции, национальные Кубок и Суперкубок, победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА плюс серебро клубного чемпионата мира в США. Сафонов хоть и был вторым номером, но все же отыграл 17 матчей, в которых семь раз отстоял на ноль и пропустил 13 мячей. К счастью, фееривший в воротах Джанлуиджи Доннарумма разругался с парижанами из-за контракта и покинул лучший клуб Европы — казалось бы, вот он шанс. Вот только до декабря Сафонов ни разу не сыграл в новом сезоне-2025/26: пришедший на смену ДжиДжи француз Люка Шевалье даже близко не выступал так, как итальянец, однако ни результативные ошибки, ни критика фанатов не могли изменить решение Луиса Энрике по голкиперу основы.
© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов
Однако Шевалье получил травму голеностопа, и на матч Лиги 1 против "Ренна" (5:0) Матвей впервые за полгода вышел в старте и, сотворив крутой сейв, отстоял на ноль. Вышел "сухим" Сафонов и из выездной встречи Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао, который толком россиянина не напряг… Но аутсайдер чемпионата Франции "Мец" (3:2) все же пробил Матвея, поигравшего вместе с Забарным. И пробил дважды. Впрочем, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вины Матвея в пропущенных мячах он не видит:
«
"Игру Матвея могу оценить так: во-первых, в пропущенных мячах не может быть никаких претензий, а во-вторых, в этом матче он сделал очень много передач ногами. Если учесть, что все эти передачи он сделал в момент прессинга, который проводил соперник, и то, что при этом не совершил ни одной ошибки, этот матч был самым качественным из трех прошедших. Знаю, что тренеры "ПСЖ" уделяют этому аспекту игры большое значение. Думаю, они остались довольны сегодняшней игрой Матвея. При счете 2:1 в пользу гостей был самый сложный удар в матче для нашего голкипера. Он с ним справился, перевел мяч на угловой, а после этого углового парижане провели контратаку, завершившуюся голом. Это был один из ключевых моментов матча".
У фанатов возник вопрос: а не позорит ли сам себя сильнейший клуб Старого Света, "унижая" собственного вратаря, ведущего борьбу за звание первого номера команды?

Реакция Матвея

...попытавшегося сгладить скандал и все объяснить.
«

"Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке – расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился".

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Сафонов прокомментировал два пропущенных мяча от "Меца"
14 декабря, 01:47

* * *

Стоит отметить, что первый подобный скандал вокруг фигуры Сафонова в "ПСЖ" громыхнул в сентябре. Тогда французский клуб не упомянул Матвея в посте с подборкой игроков клуба, вызванных в национальные сборные. Нашлось место всем, включая Забарного, грузинскую звезду Кварацхелию и будущего обладателя "Золотого мяча" француза Усмана Дембеле. И еще с десяток футболистов. Но не первому номеру нашей национальной команды.
Кто-то мог предположить, что Сафонова не стали включать в публикацию из-за статуса предстоявших матчей сборной России. Без допуска к международным турнирам команда Карпина играет не официальные, а товарищеские матчи. Но вот незадача: игрок сборной Южной Кореи Ли Кан Ин, как и Матвей, получил вызов на товарищеские матчи. И он в посте есть.
«

"Эта украинизация повальная — что спорта, что международной повестки в целом — уже всем надоела, — реагировала на резонансную новость официальный представитель МИД России Мария Захарова. — Она мешает развиваться мировому спорту, она его разрушает. Она наносит колоссальный ущерб мировой культуре, тормозит развитие сотрудничества, взаимодействия, и она является абсолютно искусственно внедренной. Все уже устали. Я сейчас не про нас говорю, а просто мировое сообщество уже устало. Оно видит лицемерие киевского режима, оно понимает, что это тупиковая модель".

Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
"ПСЖ" Сафонова с трудом одолел аутсайдера. Матвея снова усадят на лавку?
13 декабря, 23:20
 
ФутболСпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоМатвей СафоновВокруг спортаПари Сен-Жермен (ПСЖ)скандал
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    2
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала