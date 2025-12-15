Лучший клуб Европы обвинили в русофобии. Куда пропал Сафонов на фото?

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости, Андрей Васильчин. Несмотря на улучшение положения российского голкипера Матвея Сафонова в стане французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен", наш спортсмен снова невольно очутился в центре скандала. Сегодня СМИ начали сообщать, что пресс-служба команды по неизвестной причине удалила россиянина с групповой фотографии игроков у самолета, который вместе с парижанами вылетел в Катар. Там победители Лиги чемпионов в среду встретятся в финале Межконтинентального кубка с бразильским "Фламенго"… И именно Матвея, который может сыграть 17 декабря в основе, на фотографии не оказалось.

Впрочем, внимательные подписчики разглядели, что на самом деле российский голкипер стоял за одноклубниками Хвичей Кварацхелией и Люкой Шевалье, однако "был замазан в фоторедакторе". Но если вратаря и убирали со снимка, то халтурно, ведь на заднем плане осталась видна черная кроссовка, не дающая нам возможности говорить об изначальном отсутствии Сафонова на командном снимке "ПСЖ".

Зачем так поступать, непонятно. Мало того, что у Сафонова нет конфликта с украинским одноклубником Ильей Забарным, так еще и Матвей в трех последних матчах был первым номером команды. Что по осени было сложно вообразить — совсем не верил тренерский штаб в воспитанника "Краснодара".

Прошлый сезон стал для Матвея успешным в плане трофеев: золото чемпионата Франции, национальные Кубок и Суперкубок, победа в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА плюс серебро клубного чемпионата мира в США. Сафонов хоть и был вторым номером, но все же отыграл 17 матчей, в которых семь раз отстоял на ноль и пропустил 13 мячей. К счастью, фееривший в воротах Джанлуиджи Доннарумма разругался с парижанами из-за контракта и покинул лучший клуб Европы — казалось бы, вот он шанс. Вот только до декабря Сафонов ни разу не сыграл в новом сезоне-2025/26: пришедший на смену ДжиДжи француз Люка Шевалье даже близко не выступал так, как итальянец, однако ни результативные ошибки, ни критика фанатов не могли изменить решение Луиса Энрике по голкиперу основы.

Однако Шевалье получил травму голеностопа, и на матч Лиги 1 против "Ренна" (5:0) Матвей впервые за полгода вышел в старте и, сотворив крутой сейв, отстоял на ноль. Вышел "сухим" Сафонов и из выездной встречи Лиги чемпионов против "Атлетика" из Бильбао, который толком россиянина не напряг… Но аутсайдер чемпионата Франции "Мец" (3:2) все же пробил Матвея, поигравшего вместе с Забарным. И пробил дважды. Впрочем, тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в разговоре с РИА Новости заявил, что вины Матвея в пропущенных мячах он не видит:

« "Игру Матвея могу оценить так: во-первых, в пропущенных мячах не может быть никаких претензий, а во-вторых, в этом матче он сделал очень много передач ногами. Если учесть, что все эти передачи он сделал в момент прессинга, который проводил соперник, и то, что при этом не совершил ни одной ошибки, этот матч был самым качественным из трех прошедших. Знаю, что тренеры "ПСЖ" уделяют этому аспекту игры большое значение. Думаю, они остались довольны сегодняшней игрой Матвея. При счете 2:1 в пользу гостей был самый сложный удар в матче для нашего голкипера. Он с ним справился, перевел мяч на угловой, а после этого углового парижане провели контратаку, завершившуюся голом. Это был один из ключевых моментов матча".

У фанатов возник вопрос: а не позорит ли сам себя сильнейший клуб Старого Света, "унижая" собственного вратаря, ведущего борьбу за звание первого номера команды?

Реакция Матвея

...попытавшегося сгладить скандал и все объяснить.

« "Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке – расслабься и не порть фотографию. Пошло много новостей, что использовался фотошоп. Нет, это я тут притаился".

* * *

Стоит отметить, что первый подобный скандал вокруг фигуры Сафонова в "ПСЖ" громыхнул в сентябре. Тогда французский клуб не упомянул Матвея в посте с подборкой игроков клуба, вызванных в национальные сборные. Нашлось место всем, включая Забарного, грузинскую звезду Кварацхелию и будущего обладателя "Золотого мяча" француза Усмана Дембеле. И еще с десяток футболистов. Но не первому номеру нашей национальной команды.

Кто-то мог предположить, что Сафонова не стали включать в публикацию из-за статуса предстоявших матчей сборной России. Без допуска к международным турнирам команда Карпина играет не официальные, а товарищеские матчи. Но вот незадача: игрок сборной Южной Кореи Ли Кан Ин, как и Матвей, получил вызов на товарищеские матчи. И он в посте есть.