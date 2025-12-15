Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время осмотра поезда "Олимпийский экспресс" выразил уверенность в том, что, если бы в международный спорт не вмешивалась политика, хоккеист Александр Овечкин выиграл бы золото Олимпийских игр в 2026 году.
Ранее в понедельник Дегтярев принял участие в презентации тематического поезда "Олимпийский экспресс", которая прошла в столичном электродепо "Аминьевское".
«
"Александру Овечкину не хватает одного титула (золота Олимпиады - прим. ред.). Вот, что политики делают со спортсменами, - взяли и перекрыли кислород в командных видах! Это безобразие! Сейчас бы в Милане Овечкин стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом", - сказал Дегтярев журналистам.
Овечкину 40 лет, он с 2005 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз". В 2018 году команда россиянина впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне форвард стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин трижды стал чемпионом мира. Для вхождения в "Тройной золотой клуб" ему не хватает золота Олимпийских игр.
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду
10 декабря, 20:11