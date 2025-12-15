Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
13:07 15.12.2025
https://ria.ru/20251215/ovechkin-2062117619.html
Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом
Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом
Председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время осмотра поезда "Олимпийский экспресс" выразил уверенность в том, что, если РИА Новости Спорт, 15.12.2025
2025-12-15T13:07:00+03:00
2025-12-15T13:07:00+03:00
хоккей
спорт
россия
милан
украина
михаил дегтярев
уэйн гретцки
александр овечкин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/108625/14/1086251443_0:65:2105:1249_1920x0_80_0_0_24aa9eda5c354566ff0f32fe5eb89682.jpg
/20251210/ovechkin-2061226437.html
россия
милан
украина
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/108625/14/1086251443_30:0:1982:1464_1920x0_80_0_0_928990e8e36cdb939f633d56dabf00ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, милан, украина, михаил дегтярев, уэйн гретцки, александр овечкин, вашингтон кэпиталз, национальная хоккейная лига (нхл), зимние олимпийские игры 2026
Хоккей, Спорт, Россия, Милан, Украина, Михаил Дегтярев, Уэйн Гретцки, Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Зимние Олимпийские игры 2026
Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом

Дегтярев: из-за политики Овечкин не сможет выиграть золото ОИ-2026

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНападающий сборной России Александр Овечкин
Нападающий сборной России Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Нападающий сборной России Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель Олимпийского комитета России, министр спорта РФ Михаил Дегтярев во время осмотра поезда "Олимпийский экспресс" выразил уверенность в том, что, если бы в международный спорт не вмешивалась политика, хоккеист Александр Овечкин выиграл бы золото Олимпийских игр в 2026 году.
Ранее в понедельник Дегтярев принял участие в презентации тематического поезда "Олимпийский экспресс", которая прошла в столичном электродепо "Аминьевское".
«
"Александру Овечкину не хватает одного титула (золота Олимпиады - прим. ред.). Вот, что политики делают со спортсменами, - взяли и перекрыли кислород в командных видах! Это безобразие! Сейчас бы в Милане Овечкин стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом", - сказал Дегтярев журналистам.
Овечкину 40 лет, он с 2005 года выступает за клуб Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз". В 2018 году команда россиянина впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли. В прошлом сезоне форвард стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки. В составе сборной России Овечкин трижды стал чемпионом мира. Для вхождения в "Тройной золотой клуб" ему не хватает золота Олимпийских игр.
С февраля 2022 года российские хоккейные команды из-за событий на Украине отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея. На Играх-2026 в Италии вместо сборной России выступит команда Франции.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
"Мы ничего не можем сделать": Овечкин о недопуске на Олимпиаду
10 декабря, 20:11
 
ХоккейСпортРоссияМиланУкраинаМихаил ДегтяревУэйн ГретцкиАлександр ОвечкинВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Сибирь
    Авангард
    3
    1
  • Хоккей
    16.12 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Хоккей
    16.12 18:00
    Лада
    ЦСКА
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Ак Барс
    Салават Юлаев
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Локомотив
    Динамо Минск
  • Хоккей
    16.12 19:00
    Нефтехимик
    Торпедо НН
  • Хоккей
    16.12 19:30
    Динамо Москва
    Спартак Москва
  • Хоккей
    16.12 19:30
    СКА
    Шанхайские Драконы
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала