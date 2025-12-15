Дегтярев: если бы не политика, Овечкин стал бы олимпийским чемпионом

«

"Александру Овечкину не хватает одного титула (золота Олимпиады - прим. ред.). Вот, что политики делают со спортсменами, - взяли и перекрыли кислород в командных видах! Это безобразие! Сейчас бы в Милане Овечкин стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом", - сказал Дегтярев журналистам.