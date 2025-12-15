Рейтинг@Mail.ru
Главного тренера сборной России по гимнастике внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 15.12.2025
08:59 15.12.2025 (обновлено: 09:00 15.12.2025)
Главного тренера сборной России по гимнастике внесли в базу "Миротворца"
донецкая народная республика, луганская народная республика, дмитрий андреев, обсе, спорт, спортивная гимнастика, вокруг спорта
Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Дмитрий Андреев, ОБСЕ, Спорт, Спортивная гимнастика, Вокруг спорта
© Фото : Федерация гимнастики РоссииДмитрий Андреев
Дмитрий Андреев - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© Фото : Федерация гимнастики России
Дмитрий Андреев. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Главного тренера сборной РФ по спортивной гимнастике Дмитрия Андреева внесли в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что Андреев внесен в базу сайта за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Игрок сборной России Дмитрий Аленичев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Несколько российских футболистов попали в базу "Миротворца"
2 декабря, 08:27
 
Донецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаДмитрий АндреевОБСЕСпортСпортивная гимнастикаВокруг спорта
 
