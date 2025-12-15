https://ria.ru/20251215/kibersport-2062118147.html
Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию
2025-12-15T13:08:00+03:00
киберспорт
2025
Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет получила премию за момент года в CS2
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская стримерша Бабушка Ольга в возрасте 77 лет стала обладательницей киберспортивной премии NNYS (NymN's New Year Show), сообщает пресс-служба премии в соцсети Х.
Она стала лучше в номинации "Лучший игровой момент года" по Counter-Strike 2
Оставшись последней на карте, Бабушка Ольга, играющая под ником i_olga, оказалась один на один против вражеской команды из пяти человек и полностью ее уничтожила.
Ранее Бабушка Ольга стала победительницей в номинации "Легенда "Твича" по версии премии SLAY 2025.