Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию
Киберспорт
 
13:08 15.12.2025 (обновлено: 14:59 15.12.2025)
Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию
Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию
2025
Киберспорт
Российская пенсионерка в 77 лет получила киберспортивную премию

Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет получила премию за момент года в CS2

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российская стримерша Бабушка Ольга в возрасте 77 лет стала обладательницей киберспортивной премии NNYS (NymN's New Year Show), сообщает пресс-служба премии в соцсети Х.
Она стала лучше в номинации "Лучший игровой момент года" по Counter-Strike 2
Оставшись последней на карте, Бабушка Ольга, играющая под ником i_olga, оказалась один на один против вражеской команды из пяти человек и полностью ее уничтожила.
Ранее Бабушка Ольга стала победительницей в номинации "Легенда "Твича" по версии премии SLAY 2025.
The International 2025 по Dota 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Названы даты проведения The International 2026
13 декабря, 11:50
 
