Капризов вышел на второе место в списке снайперов в истории "Миннесоты"
Хоккей
Хоккей
 
07:56 15.12.2025 (обновлено: 08:59 15.12.2025)
Капризов вышел на второе место в списке снайперов в истории "Миннесоты"
Капризов вышел на второе место в списке снайперов в истории "Миннесоты"
Российский нападающий Кирилл Капризов вышел на второе место в списке снайперов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд".
2025
1920
1920
true
Капризов вышел на второе место в списке снайперов в истории "Миннесоты"

Капризов сравнялся с Микко Койву по числу заброшенных в составе "Миннесоты" шайб

Кирилл Капризов
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Российский нападающий Кирилл Капризов вышел на второе место в списке снайперов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд".
В ночь на понедельник "Миннесота Уайлд" дома одержала победу над "Бостон Брюинз" со счетом 6:2 (1:0, 2:0, 3:2). Капризов отметился дублем и результативной передачей.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 декабря 2025 • начало в 02:00
Завершен
Миннесота
6 : 2
Бостон
10:11 • Джаред Спарджеон
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
28:49 • Кирилл Капризов
(Мэттью Болди, Юэль Эрикссон Эк)
32:57 • Райан Хартман
(Брок Фабер)
40:54 • Квин Хьюс
(Райан Хартман, Николас Обе-Кубел)
48:08 • Мэттью Болди
(Кирилл Капризов)
54:55 • Кирилл Капризов
(Райан Хартман, Дэймон Хант)
50:58 • Алекс Стивз
(Фрейзер Минтен, Майкл Эйсимонт)
59:59 • Эндрю Пик
(Шон Курали, Таннер Жанно)
Россиянин забросил 204-ю и 205-ю шайбы в составе "Миннесоты", сравнявшись по этому показателю с Микко Койву и заняв второе место в списке лучших снайперов клуба в истории. Рекордсменом команды является Мариан Габорик с 219 голами.
Также Капризов в шестой раз в карьере в НХЛ забросил 20 и более шайб за сезон и стал рекордсменом "Уайлд" по этому показателю. Он обошел Койву и Габорика.
Капризову 28 лет, он был выбран "Миннесотой" на драфте НХЛ 2015 года под общим 135-м номером. Форвард дебютировал в североамериканской лиге в январе 2021 года и по итогам сезона стал обладателем награды "Колдер Трофи", которая вручается лучшему новичку. В регулярных чемпионатах НХЛ Капризов провел 352 матча, в которых набрал 423 очка (205 голов и 218 передач). Россиянин является рекордсменом "Миннесоты" по голам за один сезон (47) и первым игроком команды, которому за один регулярный чемпионат удалось преодолеть отметку в 100 результативных баллов (108).
