Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре
Полузащитник Максим Глушенков признан лучшим футболистом петербургского "Зенита" в ноябре - декабре, сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых". РИА Новости Спорт, 16.12.2025
2025-12-15T18:05:00+03:00
2025-12-16T09:29:00+03:00
/20251206/glushenkov-2060335918.html
