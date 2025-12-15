Рейтинг@Mail.ru
Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре
Футбол
 
18:05 15.12.2025 (обновлено: 09:29 16.12.2025)
Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре
Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре - РИА Новости Спорт, 16.12.2025
Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре
Полузащитник Максим Глушенков признан лучшим футболистом петербургского "Зенита" в ноябре - декабре, сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых". РИА Новости Спорт, 16.12.2025
футбол
спорт
кубок россии по футболу
максим глушенков
зенит
российская премьер-лига (рпл)
спорт, кубок россии по футболу, максим глушенков, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Кубок России по футболу, Максим Глушенков, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
Глушенкова признали лучшим игроком "Зенита" в ноябре и декабре

Болельщики "Зенита" признали Глушенкова лучшим игроком клуба в ноябре и декабре

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Полузащитник Максим Глушенков признан лучшим футболистом петербургского "Зенита" в ноябре - декабре, сообщается в Telegram-канале "сине-бело-голубых".
Глушенков победил в голосовании болельщиков "Зенита" в третий раз подряд.
В семи последних матчах на счету 26-летнего футболиста два гола и две передачи.
Максим Глушенков - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Глушенков впервые с августа остался в запасе в матче РПЛ
6 декабря, 18:50
 
ФутболСпортКубок России по футболуМаксим ГлушенковЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
