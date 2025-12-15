В Узбекистане поручили подготовить инфраструктуру к молодежному ЧМ-2027

ТАШКЕНТ, 15 дек – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил подготовить в стране необходимую инфраструктуру для проведения совместно с Азербайджаном чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет, соответствующее постановление главы государства опубликовано на сайте главы государства.

Совет ФИФА 2 октября принял решение о совместном проведении чемпионата мира по футболу среди игроков не старше 20 лет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

« "Определить приоритетными направлениями организации и проведения в 2027 году чемпионата мира по футболу U-20 : создание необходимой инфраструктуры согласно требованиям Международной федерации футбольных ассоциаций к подготовке и проведению чемпионата мира", - говорится в тексте документа.

В соответствии с документом, создан организационный комитет по подготовке чемпионата, который возглавил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. Оргкомитету, в частности, поручено привести в готовность футбольные стадионы, тренировочные площадки и гостиницы для проведения молодежного первенства.

Постановление утверждена программа подготовки к чемпионату, где определены задачи по развитию транспорта, медицинской сферы, телетрансляций и стабильного энергоснабжения во время проведения турнира.

Глава государства также поручил министерству экономики и финансов предусмотреть в параметрах государственного бюджета в 2026–2027 годах средства, необходимые для достойной подготовки, организации и проведения чемпионата мира на высоком уровне.